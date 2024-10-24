РФ запускала дрони з Курської області: деталі нічної атаки на Київ

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі

У ніч на 24 жовтня Київ та область атакували біля десятка російських дронів. Усі ворожі цілі навколо Києва були виявлені та знешкоджені. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Чотирнадцята повітряна атака російських збройних сил на Київ з початку жовтня! Вже звично для ураження мирного цивільного міста ворог застосував БпЛА. Місце запуску дронів – Курська область, а на столицю безпілотники заходили переважно з північного і північно-східного напрямку. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 6 год. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені» , – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, на цю хвилину інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. «У Київській області ведеться бойова робота проти решти БпЛА ворога. Тож не виключено оголошення повітряної тривоги у Києві», – додав Попко.

Нагадаємо, у Києві вночі двічі оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА. Повітряні сили повідомляли про роботу ППО в столиці.