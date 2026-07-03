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Рух пішоходів на Глибочицькій у Києві частково обмежено до кінця жовтня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух пішоходів на Глибочицькій у Києві частково обмежено до кінця жовтня
Киян та гостей столиці просять враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: Київвлада

Фахівці ремонтуватимуть тротуар на ділянці від вул. Нижній Вал до вул. Січових Стрільців

Із 4 липня до 31 жовтня у Шевченківському районі Києва діятимуть часткові обмеження для пішоходів на вулиці Глибочицькій через ремонт тротуару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

«Із 4 липня до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух пішоходів вулицею Глибочицькою в Шевченківському районі столиці. Фахівці ремонтуватимуть тротуар на ділянці від вул. Нижній Вал до вул. Січових Стрільців», – йдеться у повідомленні.

Киян та гостей столиці просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

У Києві до кінця жовтня частково обмежать рух пішоходів вулицею Глибочицькою (схема)
У Києві до кінця жовтня частково обмежать рух пішоходів вулицею Глибочицькою (схема)
інфографіка: Київавтодор

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн.  

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Теги: Київ дороги ремонт

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