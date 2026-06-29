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Рух проспектом Романа Шухевича обмежено до 1 серпня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух проспектом Романа Шухевича обмежено до 1 серпня (схема)
Дорожні роботи триватимуть щодня з 9:00 до 18:00
фото: glavcom.ua

Рух транспорту обмежуватимуть посмугово на окремих ділянках, де безпосередньо триватимуть роботи

Із 29 червня до 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КК «Київавтодор».

За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

Рух транспорту обмежуватимуть посмугово на окремих ділянках, де безпосередньо триватимуть роботи.

Із 29 червня до 1 серпня частково обмежуватимуть рух проспектом Романа Шухевича в Деснянському районі (схема)
Із 29 червня до 1 серпня частково обмежуватимуть рух проспектом Романа Шухевича в Деснянському районі (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв заздалегідь враховувати ці обмеження під час планування своїх поїздок містом.

Нагадаємо, триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На автодорогах столиці встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

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Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор

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