У Києві змінено рух трамваїв через аварію на тепломережі

Через ремонт тепломережі в Києві зупинили два трамвайні маршрути

Міська влада закликала киян враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок

У Києві з 10:00 19 червня тимчасово припинили рух трамваїв №22 та №25 через аварійне пошкодження магістралей теплової мережі на вулиці Бориспільській. Про це повідомили у КМДА та «Київпастрансі», пише «Главком».

Для ліквідації аварії на час проведення робіт рух трамваїв на зазначених маршрутах закрили до їх завершення. Щоб забезпечити перевезення пасажирів, у столиці збільшили кількість автобусів на маршрутах №51 та №63.

Міська влада закликала киян враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, із 11:00 19 червня до 7:00 22 червня частково обмежуватимуть рух Північним мостом.

До слова, Київська влада відхилила петицію із закликом не підвищувати тариф проїзду громадським транспортом в столиці до 30 грн.

«Перегляд тарифів обумовлений зверненнями підприємств транспорту, тривалими періодами незмінності тарифу на перевезення, істотним зростанням вартості енергоносіїв, пального, оплати праці та інших витрат, зменшенням пасажиропотоку в умовах пандемії та воєнного стану, а також необхідністю підтримання безпечної і стабільної роботи міського пасажирського транспорту», – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.