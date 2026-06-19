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У Києві змінено рух трамваїв через аварію на тепломережі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Києві змінено рух трамваїв через аварію на тепломережі
Через ремонт тепломережі в Києві зупинили два трамвайні маршрути
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міська влада закликала киян враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок

У Києві з 10:00 19 червня тимчасово припинили рух трамваїв №22 та №25 через аварійне пошкодження магістралей теплової мережі на вулиці Бориспільській. Про це повідомили у КМДА та «Київпастрансі», пише «Главком».

Для ліквідації аварії на час проведення робіт рух трамваїв на зазначених маршрутах закрили до їх завершення. Щоб забезпечити перевезення пасажирів, у столиці збільшили кількість автобусів на маршрутах №51 та №63.

Міська влада закликала киян враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, із 11:00 19 червня до 7:00 22 червня частково обмежуватимуть рух Північним мостом.

До слова, Київська влада відхилила петицію із закликом не підвищувати тариф проїзду громадським транспортом в столиці до 30 грн. 

«Перегляд тарифів обумовлений зверненнями підприємств транспорту, тривалими періодами незмінності тарифу на перевезення, істотним зростанням вартості енергоносіїв, пального, оплати праці та інших витрат, зменшенням пасажиропотоку в умовах пандемії та воєнного стану, а також необхідністю підтримання безпечної і стабільної роботи міського пасажирського транспорту», – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

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Теги: транспорт Київ Київпастранс громадський транспорт

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