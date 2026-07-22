У Печерському районі п'яний водій в’їхав в авто та втік з місця аварії

Водій автомобіля BMW, здаючи назад, врізався у припаркований Infiniti та одразу ж поїхав геть

У Печерському районі столиці патрульні затримали п'яного керманича BMW, який під час маневру протаранив припарковане авто та втік з місця аварії. Як з'ясувалося пізніше, чоловік узагалі ніколи не отримував водійського посвідчення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Правоохоронці отримали виклик про те, що водій автомобіля BMW, здаючи назад, врізався у припаркований Infiniti та одразу ж поїхав геть. Інспектори оперативно розшукали транспортний засіб із характерними пошкодженнями та самого винуватця автопригоди.

Під час спілкування з чоловіком патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Прилад «Драгер» показав 1,49 проміле. До того ж з'ясувалося, що порушник ніколи не мав права керувати автомобілем.

На керманича склали одразу чотири адміністративні матеріали: за вчинення ДТП, залишення місця аварії, кермування у стані сп'яніння та їзду без водійського посвідчення. Від керування авто його відсторонили.

Нагадаємо, на автодорозі Київ – Харків сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та трьох автомобілів. Унаслідок аварії загинув 26-річний чоловік. За попередніми даними правоохоронців, 63-річний керманич вантажівки DAF із напівпричепом, рухаючись у напрямку Харкова, спочатку врізався у причіп, що стояв на правому узбіччі. Після першого удару фура наїхала на 26-річного пішохода, а потім протаранила ще два легковики Volkswagen, які також перебували на узбіччі.

Також поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі Вінниці за участі трьох транспортних засобів. Аварія сталася 21 липня близько 19:40. За попередньою інформацією слідства, 46-річна водійка автомобіля ВАЗ зіткнулась із сідельним тягачем Volvo у складі автопоїзда з напівпричепом, який рухався у попутному напрямку під керуванням 23-річного вінничанина. Після цього водійка легковика втратила керування, виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулось зіткнення з автомобілем Nissan під керуванням 42-річного жителя м. Вінниці.