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Одноразова допомога до Дня Незалежності: хто з киян має право її отримати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Одноразова допомога до Дня Незалежності: хто з киян має право її отримати
Особи, які перебувають на повному державному утриманні, не є отримувачами допомоги
фото: glavcom.ua

Якщо киянин одночасно належить до кількох категорій, йому нарахують одну виплату – у найбільшому розмірі

Із нагоди відзначення 35-ї річниці Незалежності України Київ надасть одноразову адресну матеріальну допомогу майже 255 тисячам киян на суму 146 млн грн. Про це повідомляють у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА, інформує «Главком»

Допомогу отримають соціально незахищені кияни та внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку і фактично проживають у столиці. Виплати здійснюватимуть за розпорядженням Київського міського голови відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».

Зокрема, одноразову допомогу в розмірі 1 тис. грн отримають:

  • особи з інвалідністю І групи;
  • діти з інвалідністю;
  • особи, які доглядають тяжкохворих дітей;
  • діти-сироти;
  • Праведники Бабиного Яру;
  • реабілітовані репресовані особи та їхні сім’ї;
  • учасники бойових дій на території Афганістану;
  • батьки й родичі загиблих строковиків.

У розмірі 700 грн:

  • інші категорії осіб з інвалідністю;
  • діти померлих годувальників;
  • члени сімей загиблих під час бойових дій на території Афганістану.

У розмірі 500 грн:

  • особи, які не мають права на пенсію;
  • доглядальники осіб з психічними розладами;
  • особи, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
  • пенсіонери, які не набули права на пенсію.

У Департаменті зазначають, що особи, які перебувають на повному державному утриманні, не є отримувачами допомоги.

Якщо киянин одночасно належить до кількох категорій, йому нарахують одну виплату – у найбільшому розмірі.

Нагадаємо, уряд розширив можливість отримувати виплати 50 тис. грн на місяць для військових, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування. 

До слова, Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт, який передбачає передбачає суттєве збільшення виплат на дітей у прийомних сім’ях та під опікою, створення спеціалізованих сімейних форм виховання, а також запровадження цілодобового реагування служб у справах дітей.

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Теги: Київ День Незалежності соцвиплати

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