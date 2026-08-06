Одноразова допомога до Дня Незалежності: хто з киян має право її отримати
Якщо киянин одночасно належить до кількох категорій, йому нарахують одну виплату – у найбільшому розмірі
Із нагоди відзначення 35-ї річниці Незалежності України Київ надасть одноразову адресну матеріальну допомогу майже 255 тисячам киян на суму 146 млн грн. Про це повідомляють у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА, інформує «Главком»
Допомогу отримають соціально незахищені кияни та внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку і фактично проживають у столиці. Виплати здійснюватимуть за розпорядженням Київського міського голови відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».
Зокрема, одноразову допомогу в розмірі 1 тис. грн отримають:
- особи з інвалідністю І групи;
- діти з інвалідністю;
- особи, які доглядають тяжкохворих дітей;
- діти-сироти;
- Праведники Бабиного Яру;
- реабілітовані репресовані особи та їхні сім’ї;
- учасники бойових дій на території Афганістану;
- батьки й родичі загиблих строковиків.
У розмірі 700 грн:
- інші категорії осіб з інвалідністю;
- діти померлих годувальників;
- члени сімей загиблих під час бойових дій на території Афганістану.
У розмірі 500 грн:
- особи, які не мають права на пенсію;
- доглядальники осіб з психічними розладами;
- особи, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
- пенсіонери, які не набули права на пенсію.
У Департаменті зазначають, що особи, які перебувають на повному державному утриманні, не є отримувачами допомоги.
Якщо киянин одночасно належить до кількох категорій, йому нарахують одну виплату – у найбільшому розмірі.
Нагадаємо, уряд розширив можливість отримувати виплати 50 тис. грн на місяць для військових, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування.
До слова, Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт, який передбачає передбачає суттєве збільшення виплат на дітей у прийомних сім’ях та під опікою, створення спеціалізованих сімейних форм виховання, а також запровадження цілодобового реагування служб у справах дітей.
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