Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Обухівщині у ДТП за участю легковика травмовано 63-річного мотоцикліста

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Обухівщині у ДТП за участю легковика травмовано 63-річного мотоцикліста
73-річний водій Chevrolet не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мотоциклом BMW
фото: Національна поліція України

Внаслідок ДТП, водія двоколісного транспорту госпіталізовано

На Обухівщині сталася ДТП за участю легковика та мотоцикла. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

«Вчора, 16 серпня, в селищі Козин сталася аварія. Попередньо правоохоронці встановили, що 73-річний водій Chevrolet не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мотоциклом BMW, під керуванням 63-річного чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок ДТП, водія двоколісного транспорту госпіталізовано.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Києві на вулиці Великій Васильківській поблизу станції метро «Палац Україна» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів марки BMW. Офіціантка закладу розповіла про перші хвилини після зіткнення. Дівчина розповіла, що зайшла всередину приміщення буквально за кілька секунд до аварії. За її словами, вона побачила, як BMW кілька разів перекинувся та летів у скло, а вже потім помітила другу, ще сильніше пошкоджену автівку. У цей момент на терасі не було ні відвідувачів, ні персоналу.

Читайте також:

Теги: ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для чоловіків віком від 10 до 39 років ДТП залишаються найпоширенішою причиною смерті
У ДТП за рік загинуло понад мільйон людей у світі: яка ситуація в Україні
24 липня, 05:15
На Рівненщині п'яний 16-річний водій насмерть збив вагітну жінку
На Рівненщині п'яний 16-річний водій насмерть збив вагітну жінку
15 серпня, 14:26
Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у смертельній ДТП
«Справа дуже темна». Батько Скрябіна висловився про трагічну ДТП
Сьогодні, 17:11
Водій BMW збив велосипедистів, а потім виїхав у другий ряд дороги та зіткнувся із автомобілем KIA
У Києві п’яний водій BMW збив двох велосипедистів: 17-річний юнак загинув
18 липня, 19:34
Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована
У Хотянівці водійка з 2,2 проміле збила пенсіонерку біля «Фори»
21 липня, 17:24
Маючи явні ознаки сп’яніння, винуватець ДТП відмовився від освідування
П’яний водій вантажівки врізався у відбійник на Столичному шосе: деталі ДТП
31 липня, 11:56
Поліція Київщини розслідує обставини ДТП на Білоцерківщині
Навчався водінню на березі Росі: на Київщині неповнолітній на «ВАЗі» наїхав на відпочивальницю
3 серпня, 09:43
53-річна водійка автомобіля KIA Soul не надала перевагу в русі мотоциклу Geon Dakar, який їхав зустрічною смугою
Смертельна ДТП у Голосіївському районі Києва: загинув 26-річний мотоцикліст
3 серпня, 16:30
50-річний керманич автомобіля ВАЗ зіткнувся з неповнолітнім велосипедистом
На Білоцерківщині ВАЗ збив 10-річного велосипедиста
11 серпня, 14:09

Новини

На Обухівщині у ДТП за участю легковика травмовано 63-річного мотоцикліста
На Обухівщині у ДТП за участю легковика травмовано 63-річного мотоцикліста
Аварія із двома BMW у Києві: поліція показала відео моменту зіткнення
Аварія із двома BMW у Києві: поліція показала відео моменту зіткнення
На Київщині затримано іноземця, який підозрюється у ґвалтуванні семирічної дитини
На Київщині затримано іноземця, який підозрюється у ґвалтуванні семирічної дитини
ДТП біля «Палацу Україна»: за кермом BMW був винуватець смертельної аварії 2018 року
ДТП біля «Палацу Україна»: за кермом BMW був винуватець смертельної аварії 2018 року
«Зайшла всередину за мить до удару»: офіціантка про ДТП біля «Палацу Україна» (відео)
«Зайшла всередину за мить до удару»: офіціантка про ДТП біля «Палацу Україна» (відео)
У Києві та області посилено контроль за вантажівками: через спеку діють обмеження
У Києві та області посилено контроль за вантажівками: через спеку діють обмеження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

На Одещині скасували комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Сьогодні, 19:38
У лікарні померли двоє працівників ПриватБанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Сьогодні, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Сьогодні, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua