На Обухівщині у ДТП за участю легковика травмовано 63-річного мотоцикліста

Внаслідок ДТП, водія двоколісного транспорту госпіталізовано

На Обухівщині сталася ДТП за участю легковика та мотоцикла. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

«Вчора, 16 серпня, в селищі Козин сталася аварія. Попередньо правоохоронці встановили, що 73-річний водій Chevrolet не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мотоциклом BMW, під керуванням 63-річного чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок ДТП, водія двоколісного транспорту госпіталізовано.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Києві на вулиці Великій Васильківській поблизу станції метро «Палац Україна» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів марки BMW. Офіціантка закладу розповіла про перші хвилини після зіткнення. Дівчина розповіла, що зайшла всередину приміщення буквально за кілька секунд до аварії. За її словами, вона побачила, як BMW кілька разів перекинувся та летів у скло, а вже потім помітила другу, ще сильніше пошкоджену автівку. У цей момент на терасі не було ні відвідувачів, ні персоналу.