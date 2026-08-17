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На Київщині затримано іноземця, який підозрюється у ґвалтуванні семирічної дитини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині затримано іноземця, який підозрюється у ґвалтуванні семирічної дитини
Суд обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: Національна поліція України

До правоохоронців звернулася мати дівчинки

На Бориспільщині правоохоронці затримали 47-річного громадянина Узбекистану, якого підозрюють у неодноразовому сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

До поліції звернулася мати дівчинки, яка дізналася про злочин після розмови з донькою. Дитина розповіла їй про спільний із чоловіком «секрет», після чого з'ясувалося, що той упродовж червня-серпня цього року користувався відсутністю жінки, залишався наодинці з семирічною дівчинкою та ґвалтував її.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Переяславського відділу поліції Київщини за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за фактом зґвалтування малолітньої, вчиненого повторно (ч. 4, 6 ст. 152 КК України).

Суд обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 42-річного жителя Лозівського району засудили за зґвалтування власної 16-річної доньки. У березні 2026 року дівчина народила дитину. ДНК-тест показав, що батьком немовляти є батько породіллі. Пологи були вдома, до правоохоронців звернулися лікарі.

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Теги: Київ зґвалтування поліція

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