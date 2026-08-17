Аварія із двома BMW у Києві: поліція показала відео моменту зіткнення

Внаслідок потужного удару позашляховик порушника втратив керування, пробив огорожу та вилетів на літній майданчик ресторану

Правоохоронці оприлюднили відеозапис дорожньо-транспортної пригоди у центрі Києва, внаслідок якої один із позашляховиків вилетів на літню терасу кафе та перекинувся. Згідно з даними медіа, учасниками ДТП стали директор департаменту розвитку футболу УАФ Богдан Городнюк та колишній «смотрящий» за СІЗО Кирило Островський, судимий за смертельний наїзд на дитину у 2018 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на УП.

Як зазначає поліція Києва, аварія сталася на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі. За попередніми даними слідства, 36-річний керманич BMW X3 (Богдан Городнюк), виїжджаючи з другорядної дороги, не виконав вимоги дорожніх знаків «Дати дорогу» та «Рух праворуч». У результаті він зіткнувся з автомобілем BMW X7 під керуванням 31-річного Кирила Островського.

Внаслідок потужного удару позашляховик порушника втратив керування, пробив огорожу та вилетів на літній майданчик закладу громадського харчування.

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Серед відвідувачів кафе та перехожих ніхто не постраждав. Травми отримав лише керманич BMW X3 – його у задовільному стані госпіталізували до лікарні, де перевірять на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Водій BMW X7 (Островський) був тверезим.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Великій Васильківській поблизу станції метро «Палац Україна» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів марки BMW. Офіціантка закладу розповіла про перші хвилини після зіткнення. Дівчина розповіла, що зайшла всередину приміщення буквально за кілька секунд до аварії. За її словами, вона побачила, як BMW кілька разів перекинувся та летів у скло, а вже потім помітила другу, ще сильніше пошкоджену автівку. У цей момент на терасі не було ні відвідувачів, ні персоналу.