Загибель 17-річного велосипедиста під Києвом: водія BMW взято під варту

Підозрюваному у вчиненні смертельного ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі

Водія, якого вважають винним у смертельній ДТП у Києві, затримали. Суд обрав йому запобіжний термін – арешт на два місяці. Йдеться про аварію, в якій загинув 17-річний велосипедист. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Шевченківський районний суд арештував строком на 60 діб водія, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП на Бориспільському шосе», – йдеться у повідомленні.

Автівка, водій якої, спричинив смертельну ДТП фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Слідство встановило, що 18 липня 2026 року 27-річний підозрюваний їхав за кермом BMW по Бориспільскому шосе з Києва у напрямку села Щасливе. Узбіччям дороги рухались двоє велосипедистів – батько й син.

«Під час виконання обгону іншого автомобіля з правої сторони, підозрюваний виїхав на узбіччя, позначене суцільною лінією дорожньої розмітки та скоїв наїзд на велосипедистів, які їхали попереду. Після цього водій BMW зіткнувся з навчальним автомобілем KIA Rio. Від отриманих травм 17-річний велосипедист помер на місці ДТП, його 44-річного батька госпіталізували», – поінформували у прокуратурі.

Смертельна ДТП у Києві 18 липня 2026 року фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У прокуратурі також повідомили, що водій був напідпитку. Прилад «Драгер» показав у його крові 0,32 проміле алкоголю. Чоловіку повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якого загинула людина (ч 3. ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами до 10 років, поінформували у прокуратурі.

Нагадаємо, 18 липня у Києві п’яний водій BMW збив на смерть неповнолітнього велосипедиста. ДТП сталася близько 15:30 години на Бориспільському шосе. Від отриманих травм 17-річний велосипедист помер на місці події. Його 44-річний батько госпіталізований.

17 липня у Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередньою інформацією, внаслідок аварії загинув один військовослужбовець, ще троє людей дістали травми.

До слова, 15 липня у Києві під час комендантської години водій, який проігнорував вимогу про зупинку, збив військовослужбовця на блокпосту та, тікаючи від поліції, пошкодив кілька службових автомобілів. Після переслідування його затримали, а внаслідок інциденту травм зазнали військовий і двоє патрульних.