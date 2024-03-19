Як балерина отримала від Брагінського 1,5 млрд грн на ремонт метрополітену: розслідування

Основним власником ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» з літа 2020 року записана Тетяна Белецька – балерина, народна артистка України

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського уклало контракт на 1 млрд грн із компанією, якою володіє балерина Київського театру опери та балету. Жінка ніколи не була причетна до роботи тепломереж, натомість має родинні зв'язки з бізнес-партнером ексдиректора метрополітену Віктора Брагінського. Про це йдеться в другій частині розслідування журналістів проєкту Bihus.info щодо махінацій в Київському метро.

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Журналісти дослідили роботу компаній, які укладають договори з «Київським метрополітеном». З’ясували, як вони пов’язані з Віктором Брагінським – із його родиною та з його бізнес-партнером Кирилом Кривцем. У розслідуванні йдеться про кілька оборудок, унаслідок яких комунальне підприємство сплатило від 16 млн до 1 млрд грн компаніям, які належать «потрібним» людям.

Один із епізодів стосується контракту, який було укладено 3 грудня 2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії. На запит журналістів уточними, чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що «інформація загальному розголошенню не підлягає».

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Загальна вартість угоди, згідно зі звітністю самого метрополітену – 1,58 млрд грн, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда. Ймовірно, контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання.

Основним власником ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» з літа 2020 року записана Тетяна Белецька – балерина, народна артистка України, викладає у Національній опері України та завідує відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю.

Разом з тим, за даними журналістів, Белецька, ймовірно, є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського – Кирила Кривця. В середині нульових чоловіки одночасно працювали в структурах Нафтогазу, пізніше, в 2007-2012 роках, разом займалися бізнесом. Після ж того як Брагінський в 2014 році очолив КП «Київський метрополітен», Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро.

Белецька говорити з журналістами відмовилася. Кривець надіслав письмову відповідь, де ухильно відповів, що Белецька йому доводиться «третьою чергою спадкового права». Що ж до Брагінського, то замість його особистого коментаря «Київський метрополітен» надіслав письмову відповідь, де зазначили, що Кривець і Белецька Брагінському не родичі, хоча, за словами журналістів, про це в запиті і не йшлося.

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«Висновки сьогодні невтішні. Один підрядник зливає мільйони в трубу, другий підрядник переплачує мільйони на закупівлі запчастин, а замовник секретить це все, щоб ми з вами не побачили. Ми з вами будемо їздити не по нових гілках метро за таких-то розкладів. А умовні брагінські тв кривці будуть і далі їздити на «рузаках» і «ексусах», – підсумували журналісти.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання своїх обовʼязків. «Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення», – написав Кличко.

Наступного дня, 15 березня, директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільняється через гучний скандал. Він опублікував допис, в якому висловив слова подяки метрополітенівцям і Кличку.

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