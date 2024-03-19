Головна Київ Новини
search button user button menu button

Як балерина отримала від Брагінського 1,5 млрд грн на ремонт метрополітену: розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як балерина отримала від Брагінського 1,5 млрд грн на ремонт метрополітену: розслідування
15 березня, директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення
фото з відкритих джерел

Основним власником ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» з літа 2020 року записана Тетяна Белецька – балерина, народна артистка України

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського уклало контракт на 1 млрд грн із компанією, якою володіє балерина Київського театру опери та балету. Жінка ніколи не була причетна до роботи тепломереж, натомість має родинні зв'язки з бізнес-партнером ексдиректора метрополітену Віктора Брагінського. Про це йдеться в другій частині розслідування журналістів проєкту Bihus.info щодо махінацій в Київському метро.

Журналісти дослідили роботу компаній, які укладають договори з «Київським метрополітеном». З’ясували, як вони пов’язані з Віктором Брагінським – із його родиною та з його бізнес-партнером Кирилом Кривцем. У розслідуванні йдеться про кілька оборудок, унаслідок яких комунальне підприємство сплатило від 16 млн до 1 млрд грн компаніям, які належать «потрібним» людям.

Один із епізодів стосується контракту, який  було укладено 3 грудня 2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії. На запит журналістів уточними, чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що «інформація загальному розголошенню не підлягає». 

Загальна вартість угоди, згідно зі звітністю самого метрополітену – 1,58 млрд грн, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда. Ймовірно, контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання. 

Основним власником ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» з літа 2020 року записана Тетяна Белецька – балерина, народна артистка України, викладає у Національній опері України та завідує відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю. 

Разом з тим, за даними журналістів, Белецька, ймовірно, є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського – Кирила Кривця. В середині нульових чоловіки одночасно працювали в структурах Нафтогазу, пізніше, в 2007-2012 роках, разом займалися бізнесом. Після ж того як Брагінський в 2014 році очолив КП «Київський метрополітен», Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро. 

Белецька говорити з журналістами відмовилася. Кривець надіслав письмову відповідь, де ухильно відповів, що Белецька йому доводиться «третьою чергою спадкового права». Що ж до Брагінського, то замість його особистого коментаря «Київський метрополітен» надіслав письмову відповідь, де зазначили, що Кривець і Белецька Брагінському не родичі, хоча, за словами журналістів, про це в запиті і не йшлося.

На відео розповідається про деякі особливості угод: про завищені ціни та про засекреченість тендерів, які немає потреби засекречувати, щоб сховатися від удару РФ.

«Висновки сьогодні невтішні. Один підрядник зливає мільйони в трубу, другий підрядник переплачує мільйони на закупівлі запчастин, а замовник секретить це все, щоб ми з вами не побачили. Ми з вами будемо їздити не по нових гілках метро за таких-то розкладів. А умовні брагінські тв кривці будуть і далі їздити на «рузаках» і «ексусах», – підсумували журналісти.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання своїх обовʼязків. «Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення», – написав Кличко.

Наступного дня, 15 березня, директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільняється через гучний скандал. Він опублікував допис, в якому висловив слова подяки метрополітенівцям і Кличку.

Читайте також: Хто такий Віктор Брагінський і чому він зіпсував Кличку вечір

Теги: корупція «Киевский метрополитен»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці затримали лідера корупційної схеми
Правоохоронці викрили схему заволодіння 11 млн грн «Укрзалізниці»
26 лютого, 22:00
Опитування показало, що кожен третій чоловік призовного віку готовий долучитися до лав ЗСУ
35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому (дослідження)
28 лютого, 15:26
Свідок Андрій Сенченко вважає, що у квітні 2022 року Сергій Пашинський протиправно заволодів оборонною Асоціацією
Колишній соратник дав свідчення проти Пашинського
22 лютого, 20:40
Суд призначив Себастьяну Курцу покарання у вигляді восьми місяців умовного терміну
Суд виніс вирок наймолодшому експрем'єру Австрії
24 лютого, 11:24
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що його країна веде постійний діалог з українською владою щодо антикорупційних заходів
Держдеп США вважає, що Україна має посилити антикорупційні заходи
27 лютого, 08:32
Бізнес-корупція стала великою проблемою для підприємств у Швейцарії
Скільки швейцарських компаній причетні до корупції за кордоном: шокуючі дані
29 лютого, 17:53
Малюська: «Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати»
Корупціонерів на фронт? Малюська зробив гучну заяву
4 березня, 10:26
Виктор Брагинский возглавил «Киевский метрополитен» в 2014 году, а в 2020 избран в Киевсовет от партии Виталия Кличко
Кто такой Виктор Брагинский и почему он испортил Кличко вечер
15 березня, 14:21
Каждую ночь в метрополитене проводятся осмотры состояния тоннелей
«Шокирован». Депутат Киевсовета рассказал, как проходят проверки станций метро
15 березня, 16:10

Новини

Як балерина отримала від Брагінського 1,5 млрд грн на ремонт метрополітену: розслідування
Як балерина отримала від Брагінського 1,5 млрд грн на ремонт метрополітену: розслідування
Топ-чиновники «Київавтошляхмосту» отримали підозру за фінансові махінації
Топ-чиновники «Київавтошляхмосту» отримали підозру за фінансові махінації
Звільнення начальника метрополітену. Кличко звернувся до журналістів з проханням
Звільнення начальника метрополітену. Кличко звернувся до журналістів з проханням
У Києві на одній зі станцій метро завтра розпочнеться капітальний ремонт ескалатора
У Києві на одній зі станцій метро завтра розпочнеться капітальний ремонт ескалатора
Озолотився під час війни. Начальник метро Брагінський на прощання подякував Кличку
Озолотився під час війни. Начальник метро Брагінський на прощання подякував Кличку
Батько і син наводили російські ракети на Київ
Батько і син наводили російські ракети на Київ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Пік могутності Путіна пройдено. Що далі?
19K
Аналітик, що співпрацює з Міноборони, висміяв звіти «британської розвідки»
11K
Повернення додому з Польщі. Опитування показало зміну настроїв біженців
7512
Привид Черновецького у Києві. Хто забирає у військових два гектари у центрі Києва?
4543
Мобілізація – це не покарання. Військовий адвокат пропонує владі змінити методи
4351
Звільнення начальника метрополітену. Кличко звернувся до журналістів з проханням

Новини

Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Сьогодні, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Вчора, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Вчора, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua