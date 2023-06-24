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Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч
У Києві в результаті ракетної атаки РФ уламки збитої цілі впали на житлову висотку
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У Києві в результаті ракетної атаки РФ є загиблі в Солом'янському районі

У Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня, за уточненою інформацією, є загиблі в Солом'янському районі, де уламки збитої цілі впали на житлову висотку, спричинивши пожежу та пошкодження. Внаслідок масованої атаки росіян вночі проти 24 червня постраждав приватний сектор Дніпра. Пригожин оголосив військовий переворот у Росії. У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Ростові танки оточили адміністративні будівлі. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 22 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Ракетна атака на Київ уночі

У Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня, за уточненою інформацією, є загиблі в Солом'янському районі, де уламки збитої цілі впали на житлову висотку, спричинивши пожежу та пошкодження. На даний момент виявлено двох загиблих. Постраждалих - 8 осіб. Двох госпіталізовано, решті медична допомога надавалася на місці. Крім того, було пошкоджено близько 40 автомобілів, що стояли на стоянці.

Вибухи у Дніпрі та Харкові

Внаслідок масованої атаки росіян вночі проти 24 червня постраждав приватний сектор Дніпра. Про це повідомляє мер міста Олег Філатов. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва після вибуху. Є постраждалі. Всі служби працюють.

Також моніторингові групи повідомляли про обстріл Харкова з території Білгородської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про удари по місту та області, а також закликав мешканців перебувати в укриттях. В Повітряних силах ЗСУ повідомили про нові пуски ракет Х-22 в сторону Харківської області.

Зокрема у ніч проти 24 червня вибухи прогриміли у Дніпрі та на Вінничині.

Пригожин оголосив військовий переворот у Росії

Російські солдати нібито завдали удару по тилових таборах ПВК «Вагнера», через що було ліквідовано багато найманців. 

Пригожин вкотре поскаржився, що ПВК «Вагнера» підло обманули і намагалося позбавити можливості окупації територій.

За його словами, зло, яке несе військове керівництво країни, має бути зупинено. Тому він пообіцяв покарати тих, хто ліквідував його найманців, у тому числі будь-які блокпости та авіацію, які стануть на шляху.

У Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Після слів Євгена Пригожина про те, що він збирається «відновити справедливість» у Росії, співробітникам силових відомств у Москві прийшло розпорядження «сім бути на зв'язку, нікуди не їхати». 

План «Фортеця» передбачає екстрений збір особового складу та взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств. Також план передбачає готовність до відбиття зовнішнього нападу.

Пригожин запевнив, що «Вагнер» збив російський гелікоптер

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер

За його словами, нещодавно гелікоптер армії РФ атакував цивільну колону, після чого був збитий силами «Вагнера». Зазначимо, що до цього Пригожин заявляв, що колона його найманців рухається серед цивільного транспорту.

У Ростові танки оточили адміністративні будівлі

Штабу Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточений танками і людьми у формі, наразі достеменно невідомо, хто саме оточив штаб – військовослужбовці армії РФ чи найманці ПВК «Вагнер».

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв припустив, що озброєні люди на кадрах із центру Ростова - військовослужбовці Міноборони РФ.

«Вони не оточують своїх, а займають позиції навколо будівлі, щоб обороняти її. При цьому противник уже може бути поруч, тому треба контролювати ситуацію навколо, дахи будинків, вікна», - зауважив він.

Теги: Київ Дніпро Міноборони РФ переворот ПВК Вагнера

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