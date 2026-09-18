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Захист острова Муромець: прокуратура судиться за межі «Урочища Бобровня»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Захист острова Муромець: прокуратура судиться за межі «Урочища Бобровня»
Заказник «Урочище Бобровня» у Києві
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Київрада оголосила територію «Урочище Бобровня» заповідною ще 1999 року, однак межі заказника й досі не встановлені

Столична прокуратура через суд вимагає від міської влади оформити землі заказника «Урочище Бобровня», що на острові Муромець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Попри те, що Київрада оголосила цю територію площею 32 гектари заповідною ще 1999 року, межі заказника й досі не встановлені. За понад 25 років ані міська рада, ані КМДА чи профільні комунальники так і не розробили необхідних документів.

Київрада оголосила «Урочище Бобровня» заповідною ще у 1999 році
Київрада оголосила «Урочище Бобровня» заповідною ще у 1999 році
фото: Київська міська прокуратура

В окружній прокуратурі наголошують: відсутність чітких меж заважає контролювати використання заповідної землі. Це створює ризики для самовільного захоплення ділянок і знищення унікальної природи острова, де мешкають рідкісні та червонокнижні види тварин і рослин.

Заказник «Урочище Бобровня» знаходиться на острові Муромець
Заказник «Урочище Бобровня» знаходиться на острові Муромець
фото: Київська міська прокуратура

Зважаючи на це, прокурори звернулися до суду з вимогою визнати бездіяльність міської влади та зобов'язати її:

  • розробити й затвердити проєкт землеустрою;
  • встановити межі заказника на місцевості;
  • внести дані про заповідну зону до Державного земельного кадастру.

Київський окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у цій справі.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці громаді повернуть земельну ділянку площею понад 25 гектарів та вартістю 417 млн грн. Суд зобов'язав повністю знести зведені на ній незаконні споруди. За даними слідства, приватне товариство без жодних дозвільних документів і прав на землю по вулиці Радосинській звело громадські будівлі, зареєструвало на них право власності, а згодом передало їх громадській організації за договором пожертви.

Раніше столична прокуратура через суд домоглася скасування незаконної реєстрації права власності на нерухомість у парку «Муромець», тепер підприємство-порушник зобов'язане знести незаконну споруду та повернути землю місту. За позовом Деснянської окружної прокуратури Господарський суд Києва виніс рішення щодо земельної ділянки площею 0,1224 га на острові «Муромець». Орієнтовна вартість цієї землі становить 4 млн грн.

Теги: прокуратура Київ земля столиця

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