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Який рівень радіації у Києві: екологи промонітори стан повітря у столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Який рівень радіації у Києві: екологи промонітори стан повітря у столиці
Вміст забруднювальних речовин у повітрі Києва не перевищує допустимі норми
фото: glavcom.ua

У всьому місті низький рівень забрудненості повітря

Станом на 08:00 15 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 18.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 23.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 416.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 10.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 9.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 28 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 17.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 22.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 431.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 11.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 15.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 30 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 24.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 19.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 22.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 25.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 431.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 7.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 9.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 18.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 17.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.2 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 18.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 9.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 384.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 9.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 12 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.1 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 25 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 22.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 19.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 21.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 20.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 500.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 17.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 17.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.121 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 31 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 28.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 23.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 25 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 484.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 31.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 24.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 30 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 22.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 24.8 мкг/м3;
  • озон – 9.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 576.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 26.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • формальдегід – 1.2 мкг/м3 (ГДК – 35 мкг/м3);
  • сірководень – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 25 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.098 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, у Києві та по області синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий мокрий сніг та опади. 

 

Теги: повітря радіація екологія

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