Трагедія на Київщині: внаслідок російської атаки загинули 27 людей

Стовп диму від пожежі у Бучанському районі видно навіть із Києва

Ще 42 людини отримали травми, серед постраждалих – четверо дітей

Унаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області загинули щонайменше 27 людей. Кількість жертв може зрости. Ще 42 людини отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка.

Серед постраждалих – четверо дітей. Усім травмованим надали необхідну медичну допомогу, сімох людей госпіталізували. Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей.

У Дмитрівці розгорнули оперативний штаб, куди можуть звертатися місцеві жителі. Там також надають гаряче харчування та психологічну допомогу. На місці удару продовжуються аварійно-рятувальні та протипожежні роботи.

Фахівці розбирають пошкоджені конструкції, гасять пожежі, проводять пошуково-рятувальні роботи та обстежують будівлі й прилеглу територію.

За попередніми даними, пошкоджень різного ступеня зазнали близько 50 житлових будинків. Для мешканців, чиє житло постраждало, передбачена можливість тимчасового розміщення. Оцінка завданих громаді збитків триває.

Серед загиблих – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він одним із перших прибув на місце російської атаки, щоб допомогти людям, і загинув унаслідок детонації.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на підприємство у селі Мила Бучанського району виникли масштабна пожежа та детонація. Через надзвичайну ситуацію було повністю перекрито рух на частині траси Київ – Чоп.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що трагедія у Вишневому не стала уроком, та закликав правоохоронців до «миттєвої та суворої реакції». Він наголосив на необхідності встановити, чому небезпечні об'єкти могли працювати поблизу житлової забудови.

Після атаки Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства.