Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Трагедія на Київщині: внаслідок російської атаки загинули 27 людей

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Трагедія на Київщині: внаслідок російської атаки загинули 27 людей
Стовп диму від пожежі у Бучанському районі видно навіть із Києва
фото: glavcom.ua

Ще 42 людини отримали травми, серед постраждалих – четверо дітей

Унаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області загинули щонайменше 27 людей. Кількість жертв може зрости. Ще 42 людини отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка.

Серед постраждалих – четверо дітей. Усім травмованим надали необхідну медичну допомогу, сімох людей госпіталізували. Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей.

У Дмитрівці розгорнули оперативний штаб, куди можуть звертатися місцеві жителі. Там також надають гаряче харчування та психологічну допомогу. На місці удару продовжуються аварійно-рятувальні та протипожежні роботи.

Фахівці розбирають пошкоджені конструкції, гасять пожежі, проводять пошуково-рятувальні роботи та обстежують будівлі й прилеглу територію.

За попередніми даними, пошкоджень різного ступеня зазнали близько 50 житлових будинків. Для мешканців, чиє житло постраждало, передбачена можливість тимчасового розміщення. Оцінка завданих громаді збитків триває.

Серед загиблих – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він одним із перших прибув на місце російської атаки, щоб допомогти людям, і загинув унаслідок детонації.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на підприємство у селі Мила Бучанського району виникли масштабна пожежа та детонація. Через надзвичайну ситуацію було повністю перекрито рух на частині траси Київ – Чоп.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що трагедія у Вишневому не стала уроком, та закликав правоохоронців до «миттєвої та суворої реакції». Він наголосив на необхідності встановити, чому небезпечні об'єкти могли працювати поблизу житлової забудови.

Після атаки Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства.

Теги: поранення смерть трагедія Київщина Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пасажирка заснула на лавці у вестибюлі столичної підземки, залишивши поруч рюкзак, у якому знаходилася велика сума коштів
У столичному метро пенсіонерка заснула на лавці з 280 тис. грн у рюкзаку
10 серпня, 12:22
Поліція провела масштабну операцію в гімназії Brinellskolan у Фагерсті
У Швеції молодий чоловік з мечем напав на школу: загинула людина
22 серпня, 07:01
Внаслідок влучання в житловий будинок загинула 66-річна жінка
Росіяни атакували Сумщину дронами: загинула жінка
27 серпня, 01:35
За допомогою пожежних рукавів бійці ДСНС обережно витягли знесилену тварину з води на берег
На річці Рось корова впала у воду та не могла вибратися: деталі рятувальної операції (фото)
30 липня, 15:51
Пошкоджене внаслідок російської атаки складське приміщення на Київщині. 11 серпня 2026 року
На Київщині внаслідок атаки РФ пошкоджено складське приміщення
11 серпня, 12:00
Офіс видавництва «Наш Формат»
Через російську атаку на Київ постраждали два видавництва
16 серпня, 21:10
Вантажний потяг сполученням Коростень - Дарниця здійснив наїзд на підлітка, який перебував на залізничній колії
На Бучанщині під колесами потяга загинув 14-річний хлопець
18 серпня, 08:59
Про смерть Гейден Панеттьєр повідомив її батько
Стала відома ймовірна причина смерті акторки і екснареченої Володимира Кличка Гейден Панеттьєр
17 серпня, 17:57
Золані Тете був дворазовим чемпіоном світу з боксу
Титулований боксер Золані Тете був застрелений біля власного будинку в ПАР
23 серпня, 17:37

Події в Україні

Трагедія на Київщині: внаслідок російської атаки загинули 27 людей
Трагедія на Київщині: внаслідок російської атаки загинули 27 людей
Україна готується посилити далекобійні удари по Росії: названо пріоритетні цілі
Україна готується посилити далекобійні удари по Росії: названо пріоритетні цілі
Військове керівництво РФ отримало завдання щодо Києва та Чернігова
Військове керівництво РФ отримало завдання щодо Києва та Чернігова
Очевидиця розповіла про перші хвилини після вибухів під Києвом
Очевидиця розповіла про перші хвилини після вибухів під Києвом
Маловоддя охоплює захід України: які міста опинилися під загрозою
Маловоддя охоплює захід України: які міста опинилися під загрозою
На Київщині під час ліквідації наслідків атаки загинув голова Дмитрівської громади
На Київщині під час ліквідації наслідків атаки загинув голова Дмитрівської громади

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
71K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
62K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua