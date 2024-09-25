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Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту
Повістка вважається врученою навіть тоді, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати
фото: з відкритих джерел

Якщо військовозобов'язаний відмовився отримувати повістку або його не було вдома, документ після доставки листоношею все одно вважається отриманим

Жителям Києва почали надходити поштою повістки. Про це повідомляють користувачі мережі і показують, який саме вигляд мають листи. 

Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту фото 1

Як зазначається, якщо військовозобов'язаний відмовився отримувати повістку або його не було вдома, документ після доставки листоношею все одно вважається отриманим. Якщо людина не з’явилась до ТЦК у час, який був вказаний у повістці, вона нестиме адміністративну відповідальність. Та штраф все одно не звільняє від виконання військового обов’язку.

Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту фото 2

В той же час багато киян переконані, що такий документ повинні вручати особисто під підпис, але ці правила вже не діють. Зміни до порядку отримання повісток були закріплені у відповідній урядовій постанові.

Тож повістка вважається врученою навіть тоді, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати.

Нагадаємо, раніше Міноборони повідомило, що після 16 липня повістки в Україні будуть надсилати звичайною поштою – після того, як спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних. 

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Теги: мобілізація повістка війна

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