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Оборудки з запчастинами для «швидких»: у Києві викрито злочинну групу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Оборудки з запчастинами для «швидких»: у Києві викрито злочинну групу
Посадовець КО «Київмедспецтранс» КМДА, бухгалтер і три підрядники приватних фірм протягом 2023 року заволоділи майже третиною коштів, що виділялися для закупівлі запасних частин для ремонту карет швидкої допомоги у столиці
фото: Національна поліція України

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Києві перед судом постане організована злочинна група, яка привласнила понад 6 млн грн з державного бюджету, виділених на закупівлю запчастин для ремонту автомобілів швидкої допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними слідства, посадовець комунального об'єднання «Київмедспецтранс» КМДА, бухгалтер та троє підрядників приватних фірм протягом 2023 року заволоділи майже третиною коштів, передбачених на ці потреби, загальна сума яких становила понад 17 млн грн. 

Як повідомив начальник слідчого відділення Шевченківського управління поліції Микола Габінет, 43-річний керівник «Київмедспецтрансу» створив організовану групу для розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення вартості запчастин. Для цього він підробляв службову документацію та створив умови, за яких у тендерних закупівлях перемагали підконтрольні йому фірми.

Слідчі повідомили організатору та чотирьом його спільникам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України
Слідчі повідомили організатору та чотирьом його спільникам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України
фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили організатору та чотирьом його спільникам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, підроблення документів та службове підроблення.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальні акти скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у київських корупційних схемах паркомісця стали новою «розмінною монетою» для хабарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування Bihus.info. За інформацією журналістів, замість готівки чи інших цінностей, впливові особи можуть отримувати паркомісця як «бонус» за лояльність або сприяння у вирішенні питань.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що правоохоронці спіймали на хабарі у $15 тис. представника Департаменту земельних ресурсів КМДА

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Теги: корупція в Україні Київ поліція

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