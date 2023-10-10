Сливова та Персикова вулиці. Одеська міськрада нарвалася на критику через декомунізацію

Рекомендацію щодо перейменування вулиць надала історико-топонімічна комісія міськради

В Одесі серед містян проводять електронне опитування щодо перейменування 34 топонімічних об'єктів. Про це 10 жовтня повідомили в Одеській міській раді.

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Примітно, що замість того, аби перейменувати вулиці іменами українських героїв у міськраді вирішили надати назви топонімічних об'єктів на честь фруктів та овочів. Зокрема, 1-й провулок Марата хочуть зробити Сливовим провулком, вулиця Пугачова стане Персиковою, Дем’янова – Грушевою, вулиця Стєклова – Томатною вулицею.

Як зазначили у міськраді, рекомендацію щодо перейменування надала історико-топонімічна комісія міськради. Опитування проводиться з 10 до 31 жовтня. Проголосувати можна на вебпорталі «Соціально активний громадянин». Участь в опитуванні можуть взяти повнолітні люди, місце проживання яких зареєстровано в Одесі.

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У соцмережах вже встигли відреагувати на ініціативу Одеської міськради.

Користувачі соцмереж відреагували на електронне опитування щодо перейменування 34 топонімічних об'єктів фото: скріншот

На сайті можна проголосувати за або проти запропонованої нової назви вулиці чи провулку. Ось повний перелік об'єктів зі старими та пропонованими новими назвами:

Пересипський район

Генерала Бочарова вулиця – Владислава Бувалкіна вулиця;

Дем’янова вулиця – Грушева вулиця;

Державіна провулок – Квантовий провулок;

Миколи Гефта вулиця – Ганса Германа вулиця;

Мічуріна площа – Волова площа.

Приморський район

Слєпньова вулиця – Донорська вулиця.

Хаджибейський район

Амурська вулиця – Острозька вулиця;

Амурський 1-й провулок – Кам’янецький провулок;

Амурський 2-й провулок – Глухівський провулок;

Амурський 3-й провулок – Волинський провулок;

Амурський 4-й провулок – Кременецький провулок;

Ангарська вулиця – Буджацька вулиця;

Бородінська вулиця – Героїв Зміїного вулиця;

Бородінський провулок – Кінбурнський провулок;

Братська вулиця – Вінницька вулиця;

Волоколамська вулиця – Батуринська вулиця;

Дежньова провулок – Миргородський провулок;

Єрмака провулок – Охтирський провулок;

Казанська вулиця – Ізмаїльська вулиця;

Качалова вулиця – Симфонічна вулиця;

Леонова вулиця – Олешківська вулиця;

Марата 1-й провулок – Сливовий провулок;

Марата 2-й провулок – Чорничний провулок;

Марата вулиця – Фруктова вулиця;

Метрополітенівський провулок – Флейтовий провулок;

Пестеля провулок – Цукровий провулок;

Пржевальського провулок – Стрийський провулок;

Пугачова вулиця – Персикова вулиця;

Радищева провулок – Прилуцький провулок;

Самарська вулиця – Обліпихова вулиця;

Степана Разіна вулиця – Малинова вулиця;

Стєклова вулиця – Томатна вулиця;

Трудових резервів вулиця – Олександра Білостінного вулиця;

Яблочкіної провулок – Альтовий провулок.

1 жовтня в Одесі завершилось громадське обговорення щодо перейменування 38 вулиць та провулків, а також площі Льва Толстого. Загалом одесити підтримали нові назви, проти проголосували тільки щодо двох об'єктів у Приморському районі.