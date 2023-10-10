Сливова та Персикова вулиці. Одеська міськрада нарвалася на критику через декомунізацію
Рекомендацію щодо перейменування вулиць надала історико-топонімічна комісія міськради
В Одесі серед містян проводять електронне опитування щодо перейменування 34 топонімічних об'єктів. Про це 10 жовтня повідомили в Одеській міській раді.
Примітно, що замість того, аби перейменувати вулиці іменами українських героїв у міськраді вирішили надати назви топонімічних об'єктів на честь фруктів та овочів. Зокрема, 1-й провулок Марата хочуть зробити Сливовим провулком, вулиця Пугачова стане Персиковою, Дем’янова – Грушевою, вулиця Стєклова – Томатною вулицею.
Як зазначили у міськраді, рекомендацію щодо перейменування надала історико-топонімічна комісія міськради. Опитування проводиться з 10 до 31 жовтня. Проголосувати можна на вебпорталі «Соціально активний громадянин». Участь в опитуванні можуть взяти повнолітні люди, місце проживання яких зареєстровано в Одесі.
У соцмережах вже встигли відреагувати на ініціативу Одеської міськради.
На сайті можна проголосувати за або проти запропонованої нової назви вулиці чи провулку. Ось повний перелік об'єктів зі старими та пропонованими новими назвами:
Пересипський район
- Генерала Бочарова вулиця – Владислава Бувалкіна вулиця;
- Дем’янова вулиця – Грушева вулиця;
- Державіна провулок – Квантовий провулок;
- Миколи Гефта вулиця – Ганса Германа вулиця;
- Мічуріна площа – Волова площа.
Приморський район
- Слєпньова вулиця – Донорська вулиця.
Хаджибейський район
- Амурська вулиця – Острозька вулиця;
- Амурський 1-й провулок – Кам’янецький провулок;
- Амурський 2-й провулок – Глухівський провулок;
- Амурський 3-й провулок – Волинський провулок;
- Амурський 4-й провулок – Кременецький провулок;
- Ангарська вулиця – Буджацька вулиця;
- Бородінська вулиця – Героїв Зміїного вулиця;
- Бородінський провулок – Кінбурнський провулок;
- Братська вулиця – Вінницька вулиця;
- Волоколамська вулиця – Батуринська вулиця;
- Дежньова провулок – Миргородський провулок;
- Єрмака провулок – Охтирський провулок;
- Казанська вулиця – Ізмаїльська вулиця;
- Качалова вулиця – Симфонічна вулиця;
- Леонова вулиця – Олешківська вулиця;
- Марата 1-й провулок – Сливовий провулок;
- Марата 2-й провулок – Чорничний провулок;
- Марата вулиця – Фруктова вулиця;
- Метрополітенівський провулок – Флейтовий провулок;
- Пестеля провулок – Цукровий провулок;
- Пржевальського провулок – Стрийський провулок;
- Пугачова вулиця – Персикова вулиця;
- Радищева провулок – Прилуцький провулок;
- Самарська вулиця – Обліпихова вулиця;
- Степана Разіна вулиця – Малинова вулиця;
- Стєклова вулиця – Томатна вулиця;
- Трудових резервів вулиця – Олександра Білостінного вулиця;
- Яблочкіної провулок – Альтовий провулок.
1 жовтня в Одесі завершилось громадське обговорення щодо перейменування 38 вулиць та провулків, а також площі Льва Толстого. Загалом одесити підтримали нові назви, проти проголосували тільки щодо двох об'єктів у Приморському районі.
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