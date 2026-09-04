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Які заклади освіти Києва пасуть задніх за результатами НМТ-2026: рейтинг

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Які заклади освіти Києва пасуть задніх за результатами НМТ-2026: рейтинг
На останньому місці рейтингу опинилася спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №18  
фото: іnternat18.ucoz.net

Фахівці застерігають від поспішних висновків, адже тестування проходило в умовах війни, а до списку увійшли заклади з різним профілем навчання

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив рейтинг навчальних закладів столиці за підсумками національного мультипредметного тесту 2025 року, інформує «Главком». Окрім загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, до списку увійшли заклади фахової передвищої, вищої та професійно-технічної освіти, випускники яких складали тестування з чотирьох предметів для здобуття повної загальної середньої освіти.

Найнижчий рейтинговий бал серед закладів освіти столиці зафіксовано у Спеціальній школі №18 Дніпровського району (88,1 бала), яка є державним корекційно-відновлювальним закладом для дітей із порушеннями слуху. Також у кінці списку опинилися Київський професійний технологічний коледж (88,4 бала) та Київський професійний коледж автотранспортних технологій (99,5 бала). Більшість інших позицій наприкінці рейтингу посіли заклади професійно-технічної освіти та фахові коледжі.

Укладачі рейтингу наголошують, що через постійні загрози повітряних ударів тестування проходило за складних безпекових умов. Підсумковий бал розраховувався на основі середніх результатів з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів, тому ухвалювати управлінські рішення щодо конкретних закладів лише на основі загального рейтингу недоцільно.

10 закладів освіти Києва з найнижчими результатами НМТ–2026:

  1. Спеціальна школа №18 Дніпровського р-ну м. Києва – 88,1
  2. КЗ П(ПТ)О «Київський професійний технологічний коледж» – 88,4
  3. КЗ П(ПТ)О «Київський професійний коледж автотранспортних технологій» – 99,5
  4. Фаховий коледж бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту – 100,4
  5. КЗ П(ПТ)О «Київський професійний енергетичний коледж» – 101,1
  6. ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій КНУ ім. Т. Шевченка» – 101,6
  7. КЗ П(ПТ)О «Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства» – 101,6
  8. ДНЗ «Київський центр професійно-технічної освіти» – 101,9
  9. КЗ П(ПТ)О «Київський професійний будівельний коледж» – 102,3
  10. ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий коледж при МАУП» – 102,8
Рейтинг шкіл Києва з найнижчими результатами НМТ 2026 року
Рейтинг шкіл Києва з найнижчими результатами НМТ 2026 року
інфографіка: osvita.ua

Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.

До слова, львівська гімназія «Євшан» очолила рейтинг 200 найкращих закладів освіти України за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ). Другу сходинку також виборов представник цього ж міста – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка. Трійку лідерів замикає столичний Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району.

Теги: Київ освіта школа рейтинг

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