Біля метро «Палац Україна» авто після зіткнення влетіло в терасу ресторану (відео)

Офіційних даних про наявність постраждалих серед водіїв, пасажирів чи відвідувачів закладу поки немає

У Печерському районі столиці поблизу станції метро «Палац Україна» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та свідки події, інформує «Главком».

За попередньою інформацією очевидців, на швидкості зіткнулися два легкові автомобілі, після чого одна з автівок влетіла в терасу закладу харчування, а інша перекинулася на дах.

Наразі офіційних даних про наявність постраждалих серед водіїв, пасажирів чи відвідувачів закладу немає. Також уточнюються масштаби пошкоджень майна.

На місці події працюють правоохоронці та відповідні екстрені служби для з'ясування всіх обставин ДТП. Рух ділянкою дороги поруч зі станцією метро ускладнено.

Нагадаємо, у селі Требухів, що на Київщині, трапилася дорожньо-транспортна пригода – маршрутка «Київ – Займище» зіткнулася із великим пасажирським автобусом. Транспортні засоби зіткнулися лоб до лоба.