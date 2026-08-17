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Біля метро «Палац Україна» авто після зіткнення влетіло в терасу ресторану (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Біля метро «Палац Україна» авто після зіткнення влетіло в терасу ресторану (відео)
ДТП поблизу станції метро «Палац Україна». 17 серпня 2026 року
фото: соцмережі

Офіційних даних про наявність постраждалих серед водіїв, пасажирів чи відвідувачів закладу поки немає

У Печерському районі столиці поблизу станції метро «Палац Україна» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та свідки події, інформує «Главком».

За попередньою інформацією очевидців, на швидкості зіткнулися два легкові автомобілі, після чого одна з автівок влетіла в терасу закладу харчування, а інша перекинулася на дах.

Наразі офіційних даних про наявність постраждалих серед водіїв, пасажирів чи відвідувачів закладу немає. Також уточнюються масштаби пошкоджень майна.

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На місці події працюють правоохоронці та відповідні екстрені служби для з'ясування всіх обставин ДТП. Рух ділянкою дороги поруч зі станцією метро ускладнено.

Нагадаємо, у селі Требухів, що на Київщині, трапилася дорожньо-транспортна пригода – маршрутка «Київ – Займище» зіткнулася із великим пасажирським автобусом. Транспортні засоби зіткнулися лоб до лоба.

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Теги: ДТП Київ

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