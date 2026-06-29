Рух вулицею Юності буде обмежено до 1 липня (схема)

Обмеження руху діятимуть з 8:00 до 20:00

Із 29 червня до 1 липня у Дніпровському районі частково обмежуватимуть рух вулицею Юності. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», інформує «Главком».

Зазначається, що обмеження діятимуть з 8:00 до 20:00, фахівці проводитимуть профілактичні роботи з очищення зливоприймальної системи.

Із 29 червня до 1 липня частково обмежуватимуть рух вулицею Юності у Дніпровському районі столиці (схема) інфографіка: «Київавтодор»

Містян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.

Також до 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На автодорогах столиці встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.