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Атака на Київщину: кількість загиблих у Борисполі зросла до чотирьох

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київщину: кількість загиблих у Борисполі зросла до чотирьох
Наслідки ворожого обстрілу у Борисполі
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримали 14 людей у Бориспільському та Обухівському районах, пошкоджено житлові будинки, АЗС і СТО

Кількість жертв унаслідок масованого нічного удару російських військ по Борисполю зросла до чотирьох осіб, ще 13 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає «Главком».

Атака на Київщину: кількість загиблих у Борисполі зросла до чотирьох фото 1
фото: ДСНС Київщини

Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу. Раніше повідомлялося про евакуацію 48 мешканців із пошкодженого п'ятиповерхового житлового будинку, де поруч на парковці спалахнули автомобілі.

Атака на Київщину: кількість загиблих у Борисполі зросла до чотирьох фото 2
фото: ДСНС Київщини

За оновленими даними, у Борисполі руйнувань та пошкоджень зазнали:

  • п'ятиповерховий житловий будинок;
  • приватні будинки та автомобілі;
  • торговий магазин;
  • місцеве підприємство;
  • будівля СТО.

Крім того, ворожа атака зачепила Обухівський район. Там поранення отримала одна людина. Руйнувань зазнали 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС.

«Працюємо спільно з місцевою владою, рятувальниками та всіма службами. Допомагаємо людям і продовжуємо ліквідовувати наслідки ворожої атаки», – зазначив очільник КОВА.

На місцях влучань та падіння уламків продовжують працювати підрозділи ДСНС, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня Київщина зазнала масованого удару російськими ракетами та безпілотниками.  У Борисполі ворожі удари пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок. На парковці поруч із будівлею спалахнули автомобілі, пожежу вже ліквідували. З будинку евакуювали 48 мешканців. За попередніми даними, поранення отримали вісім осіб, серед яких є дитина. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Теги: Київ обстріл

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