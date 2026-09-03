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Над Києвом після дощу з'явилася подвійна веселка

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Над Києвом після дощу з'явилася подвійна веселка
Веселка над Києвом
фото: olha.german/threads

Містяни помітили яскраве атмосферне явище

Увечері 3 вересня Київ накрила злива. Дощ розпочався після повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу застосування реактивних БПлА. Після негоди жителі різних районів столиці та Київської області спостерігали в небі веселку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ольги Герман.

Незвичне природне явище вдалося зафіксувати на фото.

Над Києвом після дощу з'явилася подвійна веселка фото 1
фото: olha.german/threads

Зауважимо, що веселка – це атмосферне оптичне явище, що виглядає як кольорова дуга на небі та з'являється через заломлення, відбиття і розкладання сонячного світла у краплях води.

Нагадаємо, 3 вересня у більшості областей України синоптики прогнозували короткочасні дощі та грози. Суху погоду очікували лише у східних областях та Криму. Температура вдень мала становити 21–26°, а на Закарпатті, півдні та південному сході – до 30°.

У Києві вдень також прогнозували місцями короткочасний дощ і грозу. Температура повітря у столиці мала сягнути 23–25° тепла.

До слова, увечері 1 вересня Київ після повітряної тривоги через загрозу реактивних БПлА накрив дощ. Після зливи в різних районах столиці та області жителі побачили в небі веселку

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Теги: Київ атмосферне явище веселка

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