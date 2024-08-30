«Основний ньюзмейкер ворожої пропаганди». Командувач Повітряних сил відповів Безуглій

Командувач Повітряних сил заявив, що згодом Безугла за свої дії «проситиме вибачення перед усім військом»

Повітряні сили не приховували інцидент з авіакатастрофою літака F-16. Вище керівництво одразу отримало доповідь про неї. Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Як зазначив командувач Повітряних сил, отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин трагедії.

Олещук відповів народній обраниці Мар’яні Безуглій, яка заявила, що інцидент з літаком хотіли приховати.

«Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Війна в країні! Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде», – сказав він.

Зокрема, командувач Повітряних сил наголосив, що згодом Безугла за свої дії ще «проситиме вибачення перед усім військом».

«Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!» – каже він.

Крім того, Олещук заявив про те, що нардепка дискредитувала виробників американської зброї. «Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія!» – додав командувач Повітряних сил.

Олещук відповів на звинувачення Безуглої скріншот

Зазначимо, що раніше нардепка Мар'яна Безугла заявила про те, що нібито український F-16 «збила власна ППО».

«Під час інтенсивних бойових дій випадки «дружнього вогню» неминучі, але їх необхідно ретельно аналізувати та робити правильні висновки. Правдиво та об’єктивно, з відповідним покаранням винних. Абсолютну більшість літаків знищили росіяни, і саме вони запускають тонни металобрухту в наші міста. Щодо цього теж маємо бути чесними і називати незбиту ракету ракетою, а не «уламками». Досі не організовано систему відеофіксації атак», – заявила вона.

Нардепка Мар’яна Безугла, заявила, що інцидент з літаком хотіли приховати скріншот

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal написало про те, що нібито розбився один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників. Згодом Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся. Він загинув 26 серпня, під час масштабної атаки РФ по Україні. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. Пілотом якого саме літака був Месь – не вказувалось. Однак пресслужба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США повідомляла, що Месь проходив навчання на F-16 у Штатах.

Раніше видання The Economist повідомило, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

Як повідомлялося, Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16.

До слова, США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні.