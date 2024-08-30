Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Основний ньюзмейкер ворожої пропаганди». Командувач Повітряних сил відповів Безуглій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Основний ньюзмейкер ворожої пропаганди». Командувач Повітряних сил відповів Безуглій
Нардепка Безугла звинуватила командувача Повітряних сил у приховуванні інциденту з F-16
колаж: glavcom.ua

Командувач Повітряних сил заявив, що згодом Безугла за свої дії «проситиме вибачення перед усім військом»

Повітряні сили не приховували інцидент з авіакатастрофою літака F-16. Вище керівництво одразу отримало доповідь про неї. Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Як зазначив командувач Повітряних сил, отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин трагедії.

Олещук відповів народній обраниці Мар’яні Безуглій, яка заявила, що інцидент з літаком хотіли приховати.

«Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Війна в країні! Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде», – сказав він.

Зокрема, командувач Повітряних сил наголосив, що згодом Безугла за свої дії ще «проситиме вибачення перед усім військом».

«Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!» – каже він.

Крім того, Олещук заявив про те, що нардепка дискредитувала виробників американської зброї. «Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія!» – додав командувач Повітряних сил.

Олещук відповів на звинувачення Безуглої
Олещук відповів на звинувачення Безуглої
скріншот

Зазначимо, що раніше нардепка Мар'яна Безугла заявила про те, що нібито український F-16 «збила власна ППО».

«Під час інтенсивних бойових дій випадки «дружнього вогню» неминучі, але їх необхідно ретельно аналізувати та робити правильні висновки. Правдиво та об’єктивно, з відповідним покаранням винних. Абсолютну більшість літаків знищили росіяни, і саме вони запускають тонни металобрухту в наші міста. Щодо цього теж маємо бути чесними і називати незбиту ракету ракетою, а не «уламками». Досі не організовано систему відеофіксації атак», – заявила вона.

Нардепка Мар’яна Безугла, заявила, що інцидент з літаком хотіли приховати
Нардепка Мар’яна Безугла, заявила, що інцидент з літаком хотіли приховати
скріншот

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal написало про те, що нібито розбився один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників. Згодом Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся. Він загинув 26 серпня, під час масштабної атаки РФ по Україні. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. Пілотом якого саме літака був Месь – не вказувалось. Однак пресслужба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США повідомляла, що Месь проходив навчання на F-16 у Штатах.

Раніше видання The Economist повідомило, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

Як повідомлялося, Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16.

До слова, США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні.

Читайте також: 

Теги: депутат війна Мар’яна Безугла винищувач F-16 Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Розуміючи, що від початку Курської офензиви ставки радикально зросли, слід максимально мобілізуватись – і підтримувати і фронт та систему в тилу»
Війна перетворюється у гру на підвищення ставок
17 серпня, 17:00
«Курський хід створював багато нових можливостей для ЗСУ»
Курська операція і українське ІПСО
Сьогодні, 07:33
Ворог просунувся біля Урожайного
Росія просунулася біля двох населених пунктів Донеччини – DeepState
31 липня, 08:12
Мобілізаційний поштовх поки не суттєво зміцнив українські сили на полі бою, йдеться у матеріалі газети
Скільки Україна мобілізує людей щомісячно? Газета The New York Times відповіла
31 липня, 11:43
Тетяна Москалькова скаржиться на операцію ЗСУ у Курській області
Наступ ЗСУ у Курській області: РФ звертається до ООН
11 серпня, 14:30
Закон зобов'язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю, повідомити про це поліцію протягом 24 годин для подальшої здачі або декларування
Парламент дозволив українцям володіти трофейною зброєю: деталі
20 серпня, 15:46
Андрій Розлуцький загинув 3 серпня 2024 року
Захоплювався рибальством та мав золоті руки. Згадаймо Андрія Розлуцького
20 серпня, 09:00
Західні посадовці спостерігають за операцією ЗСУ в Курській області з обережним оптимізмом
Адміністрація Байдена чекає на те, чи окупиться «авантюра Зеленського» на Курщині – WSJ
26 серпня, 07:40
Україна могла б уразити 245 російських об’єктів, якби мала дозвіл
ISW показав 245 військових об’єктів РФ, які могла б уразити Україна
28 серпня, 04:56

Події в Україні

«Основний ньюзмейкер ворожої пропаганди». Командувач Повітряних сил відповів Безуглій
«Основний ньюзмейкер ворожої пропаганди». Командувач Повітряних сил відповів Безуглій
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
Призначення начальника штабу Сил безпілотних спровокувало скандал
Призначення начальника штабу Сил безпілотних спровокувало скандал
Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки
Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
Авіаудар по підприємству в Сумах: названо кількість постраждалих
Авіаудар по підприємству в Сумах: названо кількість постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Одна із найменших країн Європи оголосила надзвичайний стан: що їй загрожує
8171
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
7091
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність
5915
Путін відвідає Монголію, де його можуть арештувати

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Вчора, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua