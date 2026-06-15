Атака РФ на Київ: знищено майже цілу вулицю на Осокорках (відео)

Пошкоджено приватні будинки в районі Нижніх Садів, на місці працюють екстрені служби

Влучання зафіксовано в районі Нижніх Садів

У ніч на 15 червня під час масованої атаки РФ на Київ постраждали столичні Осокорки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі.

Як пишуть у телеграм-каналі, велика вирва утворилась після ракетного удару на Осокорках.

«Влучання зафіксовано в районі Нижніх Садів. Пошкоджено приватні будинки, на місці працюють екстрені служби», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.