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Київська міська електричка змінює графік: потяги прибуватимуть на інші станції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київська міська електричка змінює графік: потяги прибуватимуть на інші станції
фото: Kyiv City Express

На деяких станціях будуть проводитися технічні роботи

Київська міська електричка у періоди з 11 по 15 та з 18 по 22 листопада з 13:10 до 16:10 тимчасово змінить колії прибуття та відправлення на кількох станціях через проведення технічних робіт. Про це інформує Kyiv City Express.

Як зазначається, електропоїзди сполученням Дарниця-Святошин (через Київ-Пасажирський) будуть прибувати та відправлятися з 21 колії Приміського вокзалу, замість звичної Північної платформи. Сполучення Святошин-Дарниця залишиться без змін. На станції Протасів Яр у ті ж дати електропоїзди цього маршруту прибуватимуть та відправлятимуться з 3 колії.

Раніше повідомлялося, у листопаді на понад 20 станціях Київської кільцевої електрички оголошення стали звучати голосами дітей з дитячих залізниць Харкова, Дніпра, Львова, Рівного, Запоріжжя та Києва на знак підтримки залізничників України до їхнього професійного свята.

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Теги: потяг Укрзалізниця

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