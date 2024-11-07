Внаслідок атаки БпЛА у Києві є пошкодження та пожежа у Голосіївському районі

У Києві після атаки БпЛА є пошкодження будівель

В КМВА повідомляють про атаку дронів на столицю

Вночі 7 истопада російські ударні безпілотники атакували Київ та низку регіонів України. Про це повідомляє Киїівська міська військова адміністрація в Телеграм.

«Внаслідок атаки безпілотників збройних сил рф по Києву в Голосіївському р-ні, за попередніми даними є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку. Пожежі на місці немає. Попередньо - без постраждалих. Інформація оперативного зведення перевіряється та уточнюється», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Пізніше він повідомив про пожежу на території гаражного кооперативу у тому ж районі столиці.

«Також в цьому районі зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо постраждалих не надходила», – зазначив Попко.

Нагадаємо, в ніч на 7 листопада у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників.

Раніше стало відомо, що напередодні на станції метро «Либідська» пасажир потрапив під потяг.