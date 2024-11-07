Внаслідок атаки БпЛА у Києві є пошкодження та пожежа у Голосіївському районі
В КМВА повідомляють про атаку дронів на столицю
Вночі 7 истопада російські ударні безпілотники атакували Київ та низку регіонів України. Про це повідомляє Киїівська міська військова адміністрація в Телеграм.
«Внаслідок атаки безпілотників збройних сил рф по Києву в Голосіївському р-ні, за попередніми даними є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку. Пожежі на місці немає. Попередньо - без постраждалих. Інформація оперативного зведення перевіряється та уточнюється», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Пізніше він повідомив про пожежу на території гаражного кооперативу у тому ж районі столиці.
«Також в цьому районі зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо постраждалих не надходила», – зазначив Попко.
Нагадаємо, в ніч на 7 листопада у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників.
Раніше стало відомо, що напередодні на станції метро «Либідська» пасажир потрапив під потяг.
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