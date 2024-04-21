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Київський ТЦК пояснив, чому повістки приходять померлим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Київський ТЦК пояснив, чому повістки приходять померлим
ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу
фото з відкритих джерел

Подібні випадки трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно

У мережі нещодавно активно обговорювали випадок, коли померлому торік спортивному журналісту Артему Франкову надіслали повістку. Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив – такі ситуації не поодинокі, адже ТЦК не володіють повною інформацією про військовозобов'язаних осіб.

«Подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки», – ідеться у повідомленні.

У Київському ТЦК уточнили, що невірні дані про громадян можуть також подавати інші державні реєстри.

«Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу», – наголосили в ТЦК.

У територіальному центрі комплектування нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення військовозобов’язаними правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу за мобілізацією в особливий період.

Раніше стало відомо, як каратимуть українців, які не оновлять дані в ТЦК у 60-денний термін.

Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: повістка мобілізація українці

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