Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київський ТЦК витратить майже 3 млн грн на бланки та календарі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Київський ТЦК витратить майже 3 млн грн на бланки та календарі
Загалом ТЦК Києва замовив 42 220 одиниць різної поліграфічної продукції
фото ілюстративне

Тендер на зазначену поліграфічну продукцію було завершено 10 жовтня 2024 року

Київський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки витратить 2,8 млн грн на реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки, та інші паперові канцелярські вироби. Відповідна інформація про це міститься на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Тендер на зазначену поліграфічну продукцію було завершено 10 жовтня 2024 року. Точна сума закупівлі 2 млн 872 тис. грн. Згідно з даними майданчика, оприлюднили тендер 25 вересня 2024. А кінцевий строк подання тендерних пропозицій зазначили 10 жовтня 2024 року.

Київський ТЦК витратить майже 3 млн грн на бланки та календарі фото 1

Загалом ТЦК Києва замовив 42 220 одиниць різної поліграфічної продукції. Серед них 15 тисяч особових справ призовника, 15 тисяч облікових карток призовника, 11 800 тис. особових справ (контракт) у синій палітурці з тисненням. Крім того, замовили і 420 потрійних настінних календарів.

Київський ТЦК витратить майже 3 млн грн на бланки та календарі фото 1

Попередньо, у тендері перемогла компанія ТОВ «Конві прінт». Учасник зробив пропозицію, що на 249 450 грн випереджає пропозицію компанії ПП «Май-час». Нині товариство «Конві прінт» чекає на рішення.

Нагадаємо, Державне підприємство Міністерства оборони України Державний оператор тилу 1 жовтня за результатами тендеру уклало угоду на постачання харчів до ЗСУ у Рівненській області на суму 301,40 млн грн. Також очікується підписання ще однієї угоди розміром 606,80 млн грн на харчі для військових у Львівській області. 

Читайте також:

Теги: ТЦК ProZorro тендер книги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Пошкоджений ліцей
В Одесі скандал: мерія за 33 млн замінює вікна в ліцеї, які вже замінили благодійники
19 вересня, 11:41
Як повідомлялося, у середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців
Україна втричі збільшила показники мобілізації: Умєров розповів про наступний крок
23 вересня, 17:12
Віряни УПЦ МП влаштували протест під стінами ТЦК
На Закарпатті працівники ТЦК затримали двох священників Московської церкви
23 вересня, 15:24
Командири військових частин зможуть комплектувати бойові частини добровольцями
Командири військових частин зможуть набирати особовий склад без ТЦК
1 жовтня, 14:26
Старовинну книгу «Церковний збірник», датовану 1906 роком видавництва, переміщував на територію України 35-річний житель Рахівщини
Рідкісний церковний рукопис виявили митники на кордоні з Румунією (фото)
28 вересня, 08:13
Призов військовозобов'язаних і резервістів визначає Генеральний штаб ЗСУ
Стало відомо, скільки військових частин можуть самостійно набирати добровольців
7 жовтня, 18:50
Меркель написала книгу «Свобода. Спогади 1954 – 2021»
Ангела Меркель представить мемуари: названо дату
9 жовтня, 22:10
Фото з Дніпропетровщини, де провели обшуки в обласного воєнкома, який за час воєнного стану він придбав майна на $350 тис.
Голова НАЗК оприлюднив список воєнкомів, що живуть на широку ногу
11 жовтня, 19:07
Вакарчук подякував людям, які приходять на його концерти
Вакарчук відреагував на рейд ТЦК після його концерту в Києві
12 жовтня, 13:43

Новини

Родина заступника Кличка за його каденції придбала безліч квартир у Києві та області – Bihus.Info
Родина заступника Кличка за його каденції придбала безліч квартир у Києві та області – Bihus.Info
Київський ТЦК витратить майже 3 млн грн на бланки та календарі
Київський ТЦК витратить майже 3 млн грн на бланки та календарі
Учні київського ліцею зібрали турнікети та «коробочки турботи» для бійців ЗСУ (фото)
Учні київського ліцею зібрали турнікети та «коробочки турботи» для бійців ЗСУ (фото)
Масштабне очищення річки Либідь: Київ ініціює тендер
Масштабне очищення річки Либідь: Київ ініціює тендер
У Києві невідомі повідомили про замінування податкової та низки держустанов
У Києві невідомі повідомили про замінування податкової та низки держустанов
У Києві Mercedes в’їхав у літню терасу кафе: стали відомі нові деталі резонансної ДТП
У Києві Mercedes в’їхав у літню терасу кафе: стали відомі нові деталі резонансної ДТП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
438K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
32K
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
18K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати

Новини

Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Сьогодні, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua