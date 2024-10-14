Київський ТЦК витратить майже 3 млн грн на бланки та календарі

Тендер на зазначену поліграфічну продукцію було завершено 10 жовтня 2024 року

Київський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки витратить 2,8 млн грн на реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки, та інші паперові канцелярські вироби. Відповідна інформація про це міститься на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Тендер на зазначену поліграфічну продукцію було завершено 10 жовтня 2024 року. Точна сума закупівлі 2 млн 872 тис. грн. Згідно з даними майданчика, оприлюднили тендер 25 вересня 2024. А кінцевий строк подання тендерних пропозицій зазначили 10 жовтня 2024 року.

Загалом ТЦК Києва замовив 42 220 одиниць різної поліграфічної продукції. Серед них 15 тисяч особових справ призовника, 15 тисяч облікових карток призовника, 11 800 тис. особових справ (контракт) у синій палітурці з тисненням. Крім того, замовили і 420 потрійних настінних календарів.

Попередньо, у тендері перемогла компанія ТОВ «Конві прінт». Учасник зробив пропозицію, що на 249 450 грн випереджає пропозицію компанії ПП «Май-час». Нині товариство «Конві прінт» чекає на рішення.

Нагадаємо, Державне підприємство Міністерства оборони України Державний оператор тилу 1 жовтня за результатами тендеру уклало угоду на постачання харчів до ЗСУ у Рівненській області на суму 301,40 млн грн. Також очікується підписання ще однієї угоди розміром 606,80 млн грн на харчі для військових у Львівській області.