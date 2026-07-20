У Броварському районі мотоцикліст збив пішохідку: обох учасників ДТП госпіталізовано

Жінка перетинала проїзну частину дороги у невстановленому для цього місці

У селі Погреби Броварського району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та пішохідки. У результаті аварії обидва учасники потрапили до лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, 39-річний керманич мотоцикла Yamaha здійснив наїзд на 35-річну жінку. Вона перетинала проїзну частину дороги у невстановленому для цього місці.

Унаслідок зіткнення травми отримали як пішохідка, так і сам мотоцикліст. Обох постраждалих медики госпіталізували до лікарні.

Слідчі Броварського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі події.

Нагадаємо, у селі Шкарівка Білоцерківського району 17-річний водій за кермом ВАЗ виїхав на зупинку громадського транспорту та збив трьох пішоходів. За попередніми даними правоохоронців, неповнолітній керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння та не впорався з керуванням. Внаслідок наїзду численні тілесні ушкодження отримали трое людей: 19-річний хлопець, 18-річна дівчина та 54-річний чоловік. Усіх потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

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