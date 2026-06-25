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Виклик на домашній дебош закінчився криміналом: у жителя Київщини вилучено бойову гранату

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Виклик на домашній дебош закінчився криміналом: у жителя Київщини вилучено бойову гранату
Під час огляду території поліцейські виявили в гаражному приміщенні ручну протитанкову гранату
фото: Національна поліція України

Поліція встановлює походження та законність вилученої під час обшуку зброї

У Вишгородському районі поліцейські затримали місцевого жителя, який незаконно зберігав на території свого домоволодіння бойовий припас та вогнепальну зброю. Про це інформує «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Історія розпочалася з того, що до поліції надійшло повідомлення від жінки. Вона поскаржилася на свого 54-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння вчиняв домашнє насильство.

Проте, коли правоохоронці прибули на місце події для втихомирення дебошира, ситуація виявилася значно серйознішою. Під час огляду території поліцейські виявили в гаражному приміщенні ручну протитанкову гранату.

Окрім того, під час обшуку в помешканні зловмисника також виявлено та вилучено речові докази, зокрема вогнепальну зброю, походження та законність якої встановлюється.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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фото: Національна поліція України

Слідчі, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, вже повідомили чоловікові про підозру за фактом незаконного носіння, зберігання та придбання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Паралельно правоохоронці не залишили без уваги й першочергову причину виклику: на фігуранта складено адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства (ч. 1 ст. 173-2 КУпАП). Матеріали адмінсправи скеровано до суду для прийняття рішення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині продовжується процес добровільного декларування вогнепальної зброї, що дозволяє громадянам легалізувати її та уникнути кримінальної відповідальності. З початку процесу декларування до Обухівського районного управління поліції звернулося 219 осіб. Громадяни офіційно заявили про володіння 235 одиницями вогнепальної зброї та 64 447 боєприпасами до неї. Серед задекларованого виявилося 88 одиниць автоматичної зброї, 101 гладкоствольна рушниця, 21 пістолет чи револьвер, а також 25 нарізних карабінів та гвинтівок. Окрім процедури декларування, мешканці району за цей період добровільно здали 25 одиниць зброї та 158 набоїв.

Теги: Київщина зброя кримінал

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