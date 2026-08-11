На Подолі неповнолітні напали на двох жінок через неприязнь до безхатьків

За хуліганство підозрюваним загрожує покарання від трьох до семи років позбавлення волі, а за завдання тяжких тілесних ушкоджень – до восьми

Підлітки побили й порізали жінку на Поштовій площі столиці. Того ж вечора 16-річний фігурант вчинив ще один напад

У Києві ювенальні прокурори Подільської окружної прокуратури повідомили про підозру двом неповнолітнім, які вчинили серію нападів на жінок у центрі столиці. Зловмисники пояснили свої дії неприязню до потерпілих, які, на їхню думку, не мали постійного місця проживання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

За даними слідства, увечері на Поштовій площі 16-річний та 17-річний хлопці помітили першу жінку. Один із них почав бити потерпілу кастетом по голові, а інший завдав їй кількох ударів ножем, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Після цього нападники втекли, однак того ж вечора 16-річний фігурант вчинив ще один напад. Він влаштував конфлікт із іншою жінкою та кілька разів вдарив її кастетом.

Правоохоронці затримали підлітків у порядку ст. 208 КПК України.

Затримання підозрюваних фото: Київська міська прокуратура

Поліція вилучила кастет, яким, за версією слідства, користувався один з нападників фото: Київська міська прокуратура

Дії обох юнаків кваліфіковано як хуліганство із застосуванням зброї чи заздалегідь заготовлених предметів (ч. 4 ст. 296 КК України). Крім того, 16-річному хлопцю, який застосував ніж, додатково інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України). За хуліганські дії підліткам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, а за завдання тяжких травм – до вісім років ув'язнення.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на автозаправну станцію. Погрожуючи ножем працівникам автозаправної станції, зловмисник відібрав у них мобільні телефони. Інцидент стався на Броварському проспекті. За даними слідства, нападник увірвався до приміщення заправки та почав погрожувати ножем двом касирам, вимагаючи гаджети.