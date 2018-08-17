Кличко пояснив ситуацію з «дощовими» потопами у Києві



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Фото: Главком Наслідки грози в Києві

Кличко зазначив, що місто з наслідками негоди впоралося

Днями Київ знову потрапив під удар стихії. За оцінками синоптиків, до столиці дісталася найпотужніша атмосферна пляма із можливих. Місто з наслідками негоди впоралося.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

«Навіть старожили нашого міста кажуть, що не пам‘ятають такої зливи. Гарантії, що стихія не повториться, - немає. Тому наше завдання - якомога оперативніше реагувати і швидко ліквідовувати наслідки таких природних явищ, - відзначив Кличко. - Під час негоди у місті було повалено більше 200 дерев, 6 стовпів ліній електропередач. На вулиці Хрещатик дощова каналізація просто не впоралася з такою аномальною кількістю опадів», - відзначив Кличко.

За його словами, міська влада робить висновки з цієї ситуації. Сьогодні розробляють нові проекти для заміни дощової каналізації на тих вулицях, де виникли проблеми.

«Ми вивчаємо ті місця, де були підтоплення, аби поставити там більш потужні насоси. Здійснимо реконструкцію системи стокової каналізації на найбільш проблемних вулицях, - зазначив Кличко. – Там, де робимо капітальний ремонт доріг, ми ставимо нову систему. Але, не будемо забувати, що у місті Київ 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину яких не ремонтували та не оновлювали десятиліттями», - відзначив мер.

Він також подякував працівникам комунальних служб, які оперативно навели лад у місті після потужної зливи. Працювали вони з ночі, щоб вранці місто приступило до звичного життя. На переконання Кличка, з наслідками негоди комунальні служби столиці впоралися.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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