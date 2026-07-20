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Рух на Кільцевій дорозі буде частково обмежено протягом тижня: де саме триватимуть роботи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух на Кільцевій дорозі буде частково обмежено протягом тижня: де саме триватимуть роботи
Дорожники закликають водіїв враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів
фото: Київвлада

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені

Із 20 до 26 липня частково обмежуватимуть рух Кільцевою дорогою у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Фахівці Святошинського ШЕУ поетапно проводитимуть дорожні роботи з частковим обмеженням руху на ділянці Кільцевої дороги від просп. Берестейського до просп. Леся Курбаса в обох напрямках.

У комунальній корпорації зауважили, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити. Дорожники перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.

Із 20 до 26 липня частково обмежуватимуть рух Кільцевою дорогою у Святошинському районі
Із 20 до 26 липня частково обмежуватимуть рух Кільцевою дорогою у Святошинському районі
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

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Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор

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