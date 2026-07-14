Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики
Повітряна тривога через балістику
колаж: glavcom.ua

Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали тривоги через ризик застосування балістичних ракет

У ніч проти 14 липня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного озброєння. Як пише Главком, про небезпеку попередили Повітряні сили ЗСУ. Після цього у столиці пролунали вибухи, а міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:15. Уже за хвилину Київська міська військова адміністрація уточнила, що причиною стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння, та закликала мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою тривоги.

О 00:16 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух ракети у напрямку Києва, опублікувавши попередження: «Ракета на Київ!»

Ще за хвилину військові поінформували, що ракети фіксуються над територією Чернігівської області та рухаються курсом на Київщину. Одночасно Повітряні сили повторно звернулися до жителів столиці із закликом терміново пройти в укриття.

Невдовзі після цього в Києві пролунали вибухи.

Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що російські війська атакують столицю балістичними ракетами, та закликав містян не залишати укриттів до офіційного повідомлення про завершення небезпеки.

Інформація про можливі наслідки атаки, руйнування чи постраждалих станом на момент публікації уточнюється.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, що російські війська за добу здійснили 202 атаки на позиції Сил оборони, завдали 53 авіаударів із застосуванням 161 керованої авіабомби та використали понад 5,6 тисячі дронів-камікадзе.

Читайте також:

Теги: Київ тривога балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожих прильотів по Києво-Печерській лаврі
Архієпископ ПЦУ назвав винною у руйнуванні Лаври... Олю Полякову
15 червня, 20:44
Правоохоронці миттєво підбігли до чоловіка, оцінили його стан та розпочали невідкладні заходи
У Києві через 30-градусну спеку перехожий знепритомнів посеред вулиці
22 червня, 14:02
Новий транспорт обладнаний кондиціонерами та системами опалення
На маршрути Києва вийшли нові тролейбуси та автобуси (фото)
23 червня, 11:08
У будинку Олени Кравець вибило вікна через атаку РФ
Атака на Київ: росіяни пошкодили будинок Олени Кравець
6 липня, 10:35
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів пошкодженою ділянкою на Київщині
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів на Київщині після обстрілу
6 липня, 16:06
Новий маршрут курсуватиме через Люблін, Хелм та прикордонний пункт «Дорогуськ»
Польща запускає новий поїзд до Києва: коли чекати перші рейси
12 липня, 08:10
Дорогу на вул. Милославській збудували у 1989 році. Капремонт проводитимуть уперше з моменту відкриття
У Києві розпочато капремонт вул. Милославської, обмеження руху триватимуть близько року
1 липня, 08:55
ППО взбиває дрони, що йдуть на Київ
У Києві чути вибухи
1 липня, 21:40
Київ затягнуло смогом
У Києві погіршилася якість повітря: у яких районах найвищий рівень забруднення
3 липня, 07:39

Події в Україні

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики
У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики
202 бойові зіткнення та масовані атаки РФ: лінія фронту станом на 13 липня 2026
202 бойові зіткнення та масовані атаки РФ: лінія фронту станом на 13 липня 2026
Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: серед поранених дитина
Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: серед поранених дитина
Казахстан відновив видобуток нафти на найбільшому родовищі
Казахстан відновив видобуток нафти на найбільшому родовищі
Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: є загибла та постраждалі
Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: є загибла та постраждалі
За тиждень ДТЕК повернув світло 280 тисячам родин після ворожих обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло 280 тисячам родин після ворожих обстрілів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
128K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
93K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
90K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua