У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали тривоги через ризик застосування балістичних ракет

У ніч проти 14 липня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного озброєння. Як пише Главком, про небезпеку попередили Повітряні сили ЗСУ. Після цього у столиці пролунали вибухи, а міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:15. Уже за хвилину Київська міська військова адміністрація уточнила, що причиною стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння, та закликала мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою тривоги.

О 00:16 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух ракети у напрямку Києва, опублікувавши попередження: «Ракета на Київ!»

Ще за хвилину військові поінформували, що ракети фіксуються над територією Чернігівської області та рухаються курсом на Київщину. Одночасно Повітряні сили повторно звернулися до жителів столиці із закликом терміново пройти в укриття.

Невдовзі після цього в Києві пролунали вибухи.

Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що російські війська атакують столицю балістичними ракетами, та закликав містян не залишати укриттів до офіційного повідомлення про завершення небезпеки.

Інформація про можливі наслідки атаки, руйнування чи постраждалих станом на момент публікації уточнюється.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, що російські війська за добу здійснили 202 атаки на позиції Сил оборони, завдали 53 авіаударів із застосуванням 161 керованої авіабомби та використали понад 5,6 тисячі дронів-камікадзе.