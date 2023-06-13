Завдало 7,4 млн грн збитків: під суд піде керівництво Інституту нейрохірургії

Керівники інституту придбали медичне обладнання за значно завищеними цінами

Правоохоронці направили до суду справу з обвинувальним актом стосовно чотирьох керівників Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України». Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Під час слідства правоохоронці встановили, що обвинувачені входили до складу тендерного комітету та робочої групи. Перед проведенням публічних закупівель вони не дослідили ринкову вартість медичного обладнання.

Керівники придбали обладнання за значно завищеними цінами. Так вони завдали державній установі 7,4 млн грн збитків.

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Зловмисникам інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Це передбачено ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру 19-річному водію, який 12 червня не впорався з кермуванням і потрапив у ДТП, де загинув 15-річний хлопець, ще сім підлітків отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

Раніше Вищий антикорупційний суд заочно заарештував підозрюваного в корупції депутата Київради Владислава Трубіцина, що в травні виїхав за кордон і не повернувся. Суд також стягнув у бюджет 9,88 млн гривень застави, сплаченої за Трубіцина банкіром Яковом Кузнєцовим.

Трубіцин підозрюється в тому, що разом з іншими фігурантами справи організував схему отримання хабарів за перемогу підприємців у тендерах на встановлення торговельних точок у різних районах Києва. Підозра йому була оголошена на початку лютого 2022 року, але Трубіцин продовжував бути депутатом і навіть очолювати комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Запобіжним заходом для нього була застава.

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До слова, на Львівщині суд ув’язнив чоловіка на шість років з конфіскацією майна. Все через те, що він ошукав свого друга: взяв у нього $50 тисяч у борг, а розписку підписав чорнилом, що зникає.