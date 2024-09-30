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Половина українських дронів не долітає до цілі: військовий розповів про рейди ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Половина українських дронів не долітає до цілі: військовий розповів про рейди ЗСУ
Український БпЛА «Укропчик»
фото: dev.ua

Лекс: «Я чув, що нормальний рівень успішних рейдів у дроноводів – 30-35%. У нас це майже 50%»

Половина українських дронів розбивається, не досягнувши мети. Про це розповів офіцер Збройних сил України з позивним Лекс в інтерв'ю Bild.

Зазначається, що 92-га бригада ЗСУ, у складі якої воює батальйон ударних дронів «Ахіллес», нині протистоїть окупантам у Харківській області. Бійці підрозділу полюють на російських солдатів та бронетехніку за допомогою дронів-камікадзе, зокрема німецьких. Утім, за словами Лекса, лише близько половини бойових вильотів закінчуються успіхом.

«Ми працюємо в армії. І жоден план не переживає реального контакту із ворогом. Якщо щось може піти не так, то воно піде не так. Якщо ми використовуємо передове обладнання у неясних, важких та хаотичних умовах, багато може піти не так. Щиро кажучи, я чув, що нормальний рівень успішних рейдів у дроноводів – 30-35%. У нас це майже 50%. Але це ще далеко від 100%. Я сказав би, що приблизно половина наших вильотів закінчується нічим. Іноді це кілька вильотів поспіль, і це дуже дратує. Усе, що потрібно – це бути терплячим і точним, намагатися врахувати стільки ризиків і помилок, скільки можливо», – пояснив офіцер.

Нагадаємо, засновник та командир спеціального підрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр) вважає, що, враховуючи швидкість еволюціонування безпілотних технологій, протягом найближчих 6-8 місяців війна стане безпілотною, тобто без участі пілотів.

Як відомо, Україна може збільшити власне виробництво дронів, але це потребує додаткового фінансування.

До слова, на озброєнні наших бійців з'являться багатофункціональні морські безекіпажні системи.

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Теги: дрон безпілотник військові ЗСУ фронт

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