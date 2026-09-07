Корпоратив на Київському морі: вітер відніс від берега 21 людину на SUP-дошках

До пошуково-рятувальної операції долучилися ДСНС, рибоохоронний патруль та місцеві рибалки

На Київському водосховищі 21 людину, яка каталася на SUP-дошках під час корпоративу, віднесло далеко від берега через різке посилення вітру, групу довелося рятувати. Про це повідомили у ДСНС Київщини, інформує «Главком».

Перед виходом на воду учасники пройшли інструктаж. Однак під час відпочинку вітер різко посилився, і люди на SUP-дошках почали віддалятися від берега.

Інструктор, зрозумівши, що група не зможе самостійно повернутися, викликав рятувальників через 112.

До пошуково-рятувальної операції долучилися ДСНС, рибоохоронний патруль та місцеві рибалки. Частину людей знайшли неподалік берега, інших – за кілька кілометрів. У результаті всіх відпочивальників повернули на берег.

ДСНС закликає перед виходом на воду перевіряти прогноз погоди та враховувати можливість різкого посилення вітру.

Нагадаємо, минулої зими двоє екстремалів здійснили успішний перехід через Київське водосховище за маршрутом Козаровичі – Лебедівка – Козаровичі. Загалом вони подолали близько 27 км замерзлою акваторією.