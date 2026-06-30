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Раритетна скринька та порцеляна. Київська митниця передала музеям конфісковані цінності

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Раритетна скринька та порцеляна. Київська митниця передала музеям конфісковані цінності
До музею «Гетьманська столиця» передано унікальну декоративну скриньку, виготовлену на початку ХХ століття на всесвітньо відомій варшавській фабриці Вінсента Норбліна
фото: Київська митниця

Усі раритети були вчасно виявлені столичними митниками, конфісковані та передані до державної частини Музейного фонду України

Фонди українських музеїв поповнилися унікальними культурними цінностями. Київська митниця передала державним заповідникам раритетну скриньку епохи модерну та колекційну порцеляну, які зловмисники намагалися незаконно вислати з України у міжнародних поштових відправленнях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської митниці. 

Усі предмети були вчасно виявлені столичними митниками, конфісковані за рішенням суду, а згодом – за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури – передані до державної частини Музейного фонду України.  

Скринька фабрики Норбліна 

До Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» вирушив справжній шедевр початку ХХ століття – унікальна декоративна скринька. Вона виготовлена на всесвітньо відомій варшавській фабриці Вінсента Норбліна в епоху модерну (ар-нуво).

Скринька виготовлена на всесвітньо відомій варшавській фабриці Вінсента Норбліна в епоху модерну (ар-нуво)
Скринька виготовлена на всесвітньо відомій варшавській фабриці Вінсента Норбліна в епоху модерну (ар-нуво)
фото: Київська митниця

Зазначається, що сьогодні вироби цієї фабрики цього періоду мають шалений попит серед європейських колекціонерів.

Скринька виконана із «веріту» – запатентованого олов’яного сплаву на основі срібла
Скринька виконана із «веріту» – запатентованого олов’яного сплаву на основі срібла
фото: Київська митниця

Скринька виконана із «веріту» – запатентованого олов’яного сплаву на основі срібла. Вона прикрашена рельєфним орнаментом, барельєфними зображеннями жіночих маскаронів, а також зберегла оригінальне фабричне клеймо та номер моделі.

Радянська порцеляна відомих авторів  

Комунальний заклад «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради отримав дві порцелянові скульптури, які експерти визнали історичною цінністю:

  • Статуетка «Свинарка» – створена у 1930-х роках на відомому Городницькому порцеляновому заводі за моделлю видатної української скульпторки-монументалістки Галини Петрашевич.
  • Статуетка «Чаювання» – виготовлена у 1967–1976 роках на знаменитому Київському експериментальному кераміко-художньому заводі (КЕКХЗ). Авторка моделі – культова фарфористка Оксана Жникруп.
Порцелянові скульптури, які визнані історичною цінністю
Порцелянові скульптури, які визнані історичною цінністю
фото: Київська митниця

У митниці наголошують, що попри всі намагання контрабандистів скористатися поштовими сервісами для вивезення спадщини, контроль на кордоні посилено, аби унікальні артефакти залишалися всередині країни.

Раніше київські митники завадили вивезенню до Австралії раритетної банкноти УНР 1918 року. Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, що прямувало з Києва до Австралії, інспектори митниці виявили цінну історичну знахідку – справжню 100-гривневу банкноту часів Української Народної Республіки. Цей грошовий знак, емітований у 1918 році, є свідченням того, що ще понад сто років тому Україна мала власну фінансову систему та державну символіку. 

Також українські митники запобігли незаконному вивезенню за кордон великої партії антикваріату. Під час перевірки речей було виявлено понад 200 монет XVI–XVIII століть, які мають історичну та культурну цінність.

До слова, працівники Львівської митниці на пункті пропуску «Шегині – Медика» вилучили незадекларовані німецькі монети та книгу Беніто Муссоліні 1942 року видання, які намагалися ввезти до України з території Польщі. Під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який прямував із Республіки Польща до України, митники виявили предмети, що можуть мати культурну та історичну цінність і не були задекларовані належним чином.

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Теги: митниця Київ монумент музей столиця

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