Повітряна тривога в Києві тривала 20 хвилин

Громадянам можна виходити з укриттів

О 9:55 у Києві пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу реактивних БпЛА.

О 10:16 оголошено відбій повітряної тривоги у столиці.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, що в ніч на 19 липня під час масованого російського обстрілу Києва постраждали мирні мешканці. Станом на момент цієї публікації відомо про одну загиблу людину та 16 поранених.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Рятувальники гасять вогонь, розбирають завали та евакуюють людей із пошкоджених будинків, зокрема у Солом'янському районі. Загалом же пожежі та пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.