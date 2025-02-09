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Росія назавжди залишиться загрозою для Європи та України – естонський міністр

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росія назавжди залишиться загрозою для Європи та України – естонський міністр
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
фото з відкритих джерел

«Російська агресія проти України, це не тільки проблема України чи проблема Європи, це світова проблема»

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю для «Голосу Америки» заявив, що Росія назавжди залишиться загрозою для Європи та для України.

«Ми у НАТО прийшли до такого висновку, що Росія залишатиметься загрозою. Тому ми готуємося до цього», – зазначив він.

Цахкна каже, що надання підтримки для України зараз тримає Росію подалі від Європи. Тому Україна бореться і за Європу. Та додає: «Звичайно, в першу чергу за себе, але в наших інтересах також підтримувати Україну».

«У майбутньому як повноправний член НАТО, ми бачимо, що Україна є однією з найсильніших військових держав у Європі з усім досвідом і мільйонним військом, – це те, чого ми не маємо в Європі», – сказав міністр.

Він також додав, що російська агресія проти України, це не тільки проблема України чи проблема Європи. За його словами, це вже світова проблема. Міністр наголошує, що метою було Путіна було не просто отримати якісь території в Україні.

Його мета полягала в тому, щоб фактично знищити Україну, а також поставити під сумнів розширення НАТО щодо країн Балтії, Польщі, витіснити звідси інтереси США. Маргус Цахкна заявив: «Нам потрібно підштовхнути Путіна до зміни мети»

«Тож ми можемо мати сильні позиції, рішучі кроки щодо енергетичних санкцій, щодо арешту російських активів, але також щодо гарантій безпеки. Тому ми маємо дуже чітку позицію, що найефективнішою довгостроковою гарантією безпеки є членство України в НАТО», – підкреслив міністр.

До слова, російський диктатор Володимир Путін збирається весною, влітку або восени розташувати війська у Білорусі, намагаючись втягнути її у війну проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Теги: росія міністр агресія Україна

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