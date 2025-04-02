Неодноразово намагався долучитися до лав ЗСУ. Згадаймо солдата Сергія Трофімчука

Сергій Трофімчук був людиною принципів, завжди виступав за справедливість

Отримавши повістку, Сергій Трофімчук став на захист Батьківщини у листопаді 2024 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Трофімчука.

26 березня 2025 року солдат Сергій Олександрович Трофімчук загинув під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Сергій Трофімчук народився 11 квітня 1984 року в місті Рівне. Закінчив школу №26, після школи здобув професійну освіту у Рівненському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі, отримавши спеціальність повара-кондитера.

Після закінчення навчання Сергій проходив строкову службу в армії, у прикордонних військах.

Протягом останніх 20 років чоловік працював на підприємстві «Акорд-С».

З початком повномасштабного вторгнення РФ неодноразово намагався долучитися до лав Збройних Сил України, але через тимчасову непридатність його не брали. Однак у листопаді 2024 року, отримавши повістку, став на захист Батьківщини.

«Він сам рвався туди. Казав, що не може залишатися вдома, коли інші воюють. Це була його стихія», – згадує дружина Тетяна.

«Він сам рвався туди. Казав, що не може залишатися вдома, коли інші воюють. Це була його стихія», – згадує дружина Сергія Трофімчука Тетяна фото: Рівненська міська рада/Facebook

Сергій був людиною принципів, завжди виступав за справедливість. Любив свою сім’ю, мав сильний дух і велику відданість своїй країні.

На жаль, 26 березня 2025 року 40-річний солдат Сергій Олександрович Трофімчук загинув під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.

Поховали захисника 31 березня 2025 року на Алеї Героїв у Тинному.

У Сергія Трофімчука залишилися дружина, син і мати.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.