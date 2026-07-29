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На Білоцерківщині вночі палали склади з деревиною (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Білоцерківщині вночі палали склади з деревиною (фото)
Внаслідок займання виробничо-складську будівлю було знишено
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Пожежу у Шкарівці гасили понад чотири години

У селі Шкарівка Білоцерківського району сталася масштабна пожежа на території складських приміщень. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Київській області, інформує «Главком».

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Героїв України надійшло до Служби порятунку о 00:02 29 липня. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь охопив складські будівлі, тимчасові споруди, автомобілі та готову продукцію з деревини.

Пожежу площею 3 тис. кв. м повністю ліквідували о 04:10.

Пожежа охопила 3000 кв. м. площі
Пожежа охопила 3000 кв. м. площі
фото: ДСНС Київщини

Внаслідок займання знищено виробничо-складську будівлю, тимчасову споруду, чотири автомобілі та дерев’яну продукцію.

До гасіння вогню залучали 45 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також двох працівників і дві одиниці техніки від органів місцевого самоврядування.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, у селі Нові Петрівці Вишгородського району сталося загоряння на території несанкціонованого сміттєзвалища, вогонь поширився на відкриту територію. 

До слова, 28-30 липня на Київщині та у столиці діє попередження про надзвичайну пожежну небезпеку. У зв'язку з цим містян закликають бути максимально обачними під час відпочинку на природі, не розводити багаття у непристосованих для цього місцях та ретельно дотримуватися правил протипожежної безпеки.

Теги: ДСНС пожежа Київщина

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