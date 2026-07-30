На Обухівщині підлітки скинули з вікна пакет із водою, який влучив у візок із немовлям

Як речовий доказ «розваг» підлітків, один із заповнених водою пакетів так і лишився висіти на гілках дерева під вікнами будинку

Лікарі оглянули немовля й разом із матір'ю доставили його до лікарні для детального обстеження

У Васильківській громаді, що на Обухівщині, розвага підлітків ледь не призвела до трагедії. Двоє 14-річних хлопців вирішили повторити тренд із соцмереж та скинули з сьомого поверху багатоповерхівки пакети з водою, один із яких влучив у дитячий візок із тримісячним немовлям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Інцидент стався 28 липня. До поліції звернувся батько дитини. На місце події прибули правоохоронці та медики. Лікарі оглянули немовля й разом із матір'ю доставили його до лікарні для детального обстеження.

Поліцейські встановили, що підлітки перебували в гостях у знайомого. Надивившись відео в мережі, вони наповнили водою два пластикові пакети та викинули їх із вікна сьомого поверху. Один із пакетів влучив у дитячий візок із немовлям.

За цим фактом правоохоронці склали адміністративні протоколи щодо матерів двох 14-річних хлопців за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей (ч. 3 ст. 184 КУпАП). Складені матеріали скеровано до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, у Калуші дворічний хлопчик застряг головою між елементами пісочниці на дитячому майданчику. Щоб звільнити дитину, рятувальники обережно розрізали частину дерев’яної конструкції спеціальним інструментом, після цього хлопчика вдалося визволили.