Аеророзвідник Третього армійського корпусу поліг на Харківщині. Згадаймо Олексія Телефуса

Захисник поліг внаслідок прямого влучання ворожого FPV-дрона

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Телефуса.

Молодший сержант Олексій Телефус, псевдо Alex, служив у 3-й окремій штурмовій бригаді, був командиром екіпажу БпЛА аеророзвідки 2-го механізованого батальйону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Олексій Телефус народився 15 вересня 1994 року в селищі Очеретине Донецької області. Згодом жив у Києві, де працював водієм таксі. На дозвіллі любив рибалити та гуляти містом.

Під час повномасштабної війни Олексій став на захист України. Служив у 3-й окремій штурмовій бригаді – командиром екіпажу БпЛА аеророзвідки 2-го механізованого батальйону.

Захисник поліг 20 січня 2026 року в селі Новосергіївка Ізюмського району Харківської області внаслідок прямого влучання ворожого FPV-дрона. Йому назавжди 31 рік.

Олексій Телефус Служив у 3-й окремій штурмовій бригаді, був командиром екіпажу БпЛА аеророзвідки 2-го механізованого батальйону фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Він був найкоханішим чоловіком. Турботливий, ніжний. Ми мріяли про дитинку та свій дім», – написала дружина Ганна.

Поховали Олексія Телефуса на Алеї Слави Лісового кладовища в Києві.

У захисника залишилися дружина та бабуся.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.