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Удар по полігону на Київщині: Генштаб пояснив, кому підпорядковувався об'єкт

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Удар по полігону на Київщині: Генштаб пояснив, кому підпорядковувався об'єкт
Наслідки ракетного удару по Київщині вдень 24 липня 2026 року
фото: ДСНС

У Генштабі наголосили, що незалежно від форми власності чи підпорядкування об'єкта, під час організації масових заходів необхідно суворо дотримуватися правил безпеки

Генеральний штаб Збройних сил України прокоментував російський ракетний удар по приватному полігону в Київській області, де проходив захід за участю представників української оборонної індустрії.

У відомстві наголосили, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар Генштабу.

У Генштабі висловили співчуття родинам загиблих і зазначили, що трагедія є спільним болем для всієї країни. «Збройні Сили висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Уражений ворогом цивільний об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України. Але це наш спільний біль», – заявив речник Генерального штабу Дмитро Лиховій.

Водночас у Генштабі наголосили, що незалежно від форми власності чи підпорядкування об'єкта, під час організації масових заходів необхідно суворо дотримуватися правил безпеки.

«Незалежно від форми власності і підпорядкування, під час організації і проведення подібних заходів слід дотримуватися максимальних заходів безпеки, враховувати всі ризики та використовувати укриття. Ці вимоги написані кров'ю. Під час війни вони стосуються не лише Сил оборони, а й усього суспільства», – наголосив Лиховій.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також уточнив, що захід проходив не на полігоні. «Щодо виставки, то вона проводилася не на полігоні, а у приватному спорткомплексі, який не мав ніякого відношення до військових», – наголосив Ігнат.

Нагадаємо, у Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. Наслідки ворожої атаки на Київщині підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, на місці влучання триває рятувальна операція.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області зросла до 10. Ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. 

Як відомо, 24 липня, російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони перехопили одну з них, ще дві ракети влучили на території області. «Саме по Київщині зафіксовані ті два влучання», – зазначив представник Повітряних сил.

Ігнат додав, що у Збройних силах давно діє заборона на проведення публічних заходів і великих зібрань через загрозу для безпеки військовослужбовців. Планування будь-яких заходів має відповідати вимогам воєнного часу.

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Теги: Генштаб військові обстріл Київщина

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