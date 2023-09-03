У Москві скасовано понад 20 авіарейсів та евакуюють Київський вокзал: причина
Запущено процедуру евакуації Київського вокзалу через повідомлення про загрозу вибуху
Близько 23 авіарейси було скасовано, а 19 затримано в Москві в ніч на 3 вересня. Про це інформують росЗМІ.
Також запущено процедуру евакуації Київського вокзалу через повідомлення про загрозу вибуху.
За даними графіка рейсів, на 0:26 за московським часом, в аеропорту «Внуково» скасовано 6 рейсів, і ще 5 з них затримано. У «Шереметьєво» затримані 6 рейсів. У Домодєдово затримано 8 рейсів, та ще 17 було скасовано.
За даними екстрених служб, наразі триває евакуація Київського вокзалу у Москві.
«Надійшло повідомлення про загрозу вибуху Київського вокзалу. З метою безпеки проводиться евакуація», - повідомили в екстрених службах.
Наразі на вокзалі працюють фахівці, інформація перевіряється.
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