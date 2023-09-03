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У Москві скасовано понад 20 авіарейсів та евакуюють Київський вокзал: причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Москві скасовано понад 20 авіарейсів та евакуюють Київський вокзал: причина
фото з відкритих джерел

Запущено процедуру евакуації Київського вокзалу через повідомлення про загрозу вибуху

Близько 23 авіарейси було скасовано, а 19 затримано в Москві в ніч на 3 вересня. Про це інформують росЗМІ.

Також запущено процедуру евакуації Київського вокзалу через повідомлення про загрозу вибуху.

За даними графіка рейсів, на 0:26 за московським часом, в аеропорту «Внуково» скасовано 6 рейсів, і ще 5 з них затримано. У «Шереметьєво» затримані 6 рейсів. У Домодєдово затримано 8 рейсів, та ще 17 було скасовано.

За даними екстрених служб, наразі триває евакуація Київського вокзалу у Москві.

«Надійшло повідомлення про загрозу вибуху Київського вокзалу. З метою безпеки проводиться евакуація», - повідомили в екстрених службах.

Наразі на вокзалі працюють фахівці, інформація перевіряється.

Раніше повідомлялося, що великий підпал на залізниці у Підмосков'ї стався увечері 31 серпня. 

Три шафи системи керування електрообігрівом стрілок згоріли в Люберецькому районі.

До слова, у суботу, 2 вересня, у російському Санкт-Петербурзі виникла масштабна пожежа на холодокомбінаті.

А 1 вересня після атаки БПЛА у Люберцях Московської області сталася пожежа на заводі. Там виготовляють електроніку для ракет.

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін заявив, на світанку на околиці Москви нібито було збито черговий безпілотник.

Теги: пожежа безпілотник вокзал евакуація Москва

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