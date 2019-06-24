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    Монтаж нового Шулявського моста: що відбувається на місці будівництва (фото, відео)

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    Переміщення прогонів моста через проспект Перемоги - Монтаж нового Шулявського моста: що відбувається на місці будівництва (фото, відео)
    Переміщення прогонів моста через проспект Перемоги
    Фото: Дмитро Давтян, Facebook

    Перші прогони моста переміщено через проспект Перемоги

    У неділю, 23 червня, металоконструкції прогонів нового Шулявського шляхопроводу було перевезено через проспект Перемоги на вулицю Довженка. Про це повідомляє заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook. 

    «Вантажний підйомник MAMMOET перемістив перші 28 метрів металоконструкцій Шулявського шляхопроводу через проспект Перемоги на вулицю Довженка», - написав він.

    Попереду - ще 130 метрів металоконструкцій. Давтян зазначив, що їх виготовлення та постачання на будмайданчик відбувається згідно з планом.

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    Монтаж нового Шулявського моста: що відбувається на місці будівництва (фото, відео)
    Монтаж нового Шулявського моста: що відбувається на місці будівництва (фото, відео)
    Монтаж нового Шулявського моста: що відбувається на місці будівництва (фото, відео)
    Монтаж нового Шулявського моста: що відбувається на місці будівництва (фото, відео)
    Монтаж нового Шулявського моста: що відбувається на місці будівництва (фото, відео)
    Монтаж нового Шулявського моста: що відбувається на місці будівництва (фото, відео)
    Монтаж нового Шулявського моста: що відбувається на місці будівництва (фото, відео)
    Монтаж нового Шулявського моста: що відбувається на місці будівництва (фото, відео)
    Монтаж нового Шулявського моста: що відбувається на місці будівництва (фото, відео)
    Монтаж нового Шулявського моста: що відбувається на місці будівництва (фото, відео)
    Фото: Дмитро Давтян, Facebook

    Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва оприлюднила відео, як відбулося переміщення металоконструкцій прогонів моста 

    Нагадаємо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби»

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

    Наразі старий міст повністю розібрали. Частину металевих конструкцій для нового мосту вже завезли на будівельний майданчик і почали монтувати.

    23 червня із 01:00 до 12:00 було повністю обмежено рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. У зв’язку із початком монтажу металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 

    Столична влада планує відкрити новий Шулявський шляхопровід до кінця 2019 року. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко.

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