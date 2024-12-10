Музей Ханенків отримав міжнародну нагороду

Офіційне оголошення відбулося під час Генеральної Асамблеї CIMAM в Лос-Анджелесі

Київський музей відзначили за переосмислення своєї ролі під час війни та перетворення свого простору на центр солідарності, безпеки й стійкості

Столичний Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків отримав нагороду CIMAM (Міжнародний комітет музеїв і колекцій сучасного мистецтва) 2024 Outstanding Museum Practice Award. Про це повідомив музей Ханенків.

«Ця нагорода відзначає взірцеві музейні практики в музеях по всьому світу. Її мета – сприяти інноваціям у музеях сучасного мистецтва, забезпечувати доступність, обмін досвідом і стійкість у цій сфері», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що музей Ханенків відзначили за переосмислення своєї ролі під час війни та перетворення свого простору на центр солідарності, безпеки й стійкості.

Музей Ханенків не має колекції сучасного мистецтва, проте він впровадив програми, що використовують мову та інструменти сучасного мистецтва й залучають сучасних митців до нових музейних практик. Це є кроком до довгострокових змін, які роблять музей більш інклюзивним, адаптивним і динамічним.

Офіційне оголошення відбулося під час Генеральної Асамблеї CIMAM в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, з 1919 року музей Ханенків презентує найвеличніші в Україні мистецькі колекції Європи, Азії та Давнього світу та розташований у двох будівлях – унікальному особняку Ханенків та будівлі, яка до створення музею належала родині Сахновських.

До слова, Мала академія наук України та музей Ханенків започаткували спільний проєкт вивчення школярами математики у стінах музею.