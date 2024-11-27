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У Києві відкрито перший сквер із «зеленими» трамвайними коліями (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві відкрито перший сквер із «зеленими» трамвайними коліями (фото)
Сквер знаходиться на вулиці Алматинській у Києві
фото: Олександр Возний/Facebook

Сквер прикрашають майже 200 дерев, близько 150 кущів, понад 1200 злаків та декоративних трав

У Дніпровському районі Києва облаштували сквер із «зеленими» трамвайними коліями та тунелем із граба. Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Зазначається, що сквер знаходиться на вулиці Алматинській. Його прикрашають майже 200 дерев, близько 150 кущів, понад 1200 злаків та декоративних трав. Ще однією особливістю, окрім «зелених» трамвайних колій, є тунель із граба.

У столиці відкрили сквер із «зеленими» трамвайними коліями
У столиці відкрили сквер із «зеленими» трамвайними коліями
фото: Олександр Возний/Facebook

«Роботи над облаштування цієї черги тривали близько шести місяців. За цей час було облаштовано доріжки, встановлено систему автоматичного поливу, освітлення, відеонагляд, огорожу, лави та урни, здійснено озеленення», – зазначає Олександр Возний.

Новий сквер у столиці
Новий сквер у столиці
фото: Олександр Возний/Facebook

До слова, Подільський міст буде відкрито для руху легкових авто на початку грудня. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони Києва. 

За словами мера Києва Віталія Кличка, 1 грудня буде дозволено рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування. Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

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Теги: громадський транспорт транспорт Київ столиця

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